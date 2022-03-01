Deutsche Bank, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı

Deutsche Bank, Türkiye için enflasyon tahminini açıkladı. Banka manşet enflasyonun yıllık yüzde 53.2’ye yükseleceğini, aylık bazda da yüzde 4 artacağı yönünde tahmin paylaşırken, analistler mayıs ayında da yüzde 60’a çıkmasını bekliyor.

Deutsche Bank, Türkiye’de bu hafta açıklanacak şubat ayı enflasyon verisine ilişkin tahminlerini paylaştı. Banka manşet enflasyonun yıllık yüzde 53.2’ye yükseleceğini, aylık bazda da yüzde 4 artacağını öngördü. Banka enflasyona en büyük katkının dayanıklı mal grubundan geleceği tahminini yaptı.

Yıllık gıda enflasyonunun da Şubat ayında yükselişini sürdüreceğini belirten banka analistleri elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak restoran ve otel fiyatlarında da yükselişin devam edeceğini belirtti.

Mayıs ayı için beklenen enflasyon yüzde 60

Analistler manşet enflasyonun mayısta yüzde 60’a çıkmasını, Ekim ayına kadar da yüzde 55’in üzerinde seyretmesini bekliyor. Kurum 2022 yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 33’te yüzde 36’ya yükseltti.

Enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 48.6 olarak Nisan 2002’den beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.