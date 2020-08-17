Deutsche Bank: Merkez Bankası örtülü faiz artırımlarını sürdürecek, fonlama maliyeti yüzde 12’ye yükselecek

Alman bankası Deutsche Bank, parasal sıkılaştırmaya giderek ortalama fonlama maliyetini yüzde 9’un üzerine çıkaran Merkez Bankası’nın bu oranı Eylül başında yüzde 12’ye kadar yükselteceği öngörüsünde bulundu. Deutsche Bank, böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında, şu anda yüzde 8.25 seviyesinde bulunan politika faizini artırmadan piyasaya verdiği paranın faizini yükseltebileceği değerlendirmesi yaptı.

"Aylık repo kanalını kullanacak"

Banka, uzun zamandır kullanılmayan 1 aylık repo ihalelerine başlanmasının da, bu hafta gerçekleştirilecek toplantıda politika faizinde artırımı gitme ihtimalini azalttığını savundu. Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde fonlama maliyetini artırmak için ağırlıklı olarak aylık repo ihalelerini kullanabileceği öngörüsünde de bulundu.

Örtülü faiz artırımı ne demek?

Merkez Bankası’nın politika faizini artırmadan bankalara 1 aylık repo, gecelik faiz gibi kanallardan verdiği paranın faizini artırmasına “örtülü faiz artırımı” adı veriliyor.