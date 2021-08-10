T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Deutsche Bank, Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisini kasıma erteledi; 'imkan olmadığını düşünüyoruz'

10 Ağustos 2021 14:02

Deutsche Bank, enflasyonda geçen ay meydana gelen artışın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirim beklentisinin tarihini ötelerken indirim tahminini daralttı.

Cumhuriyet'in haberine göre Deutsche Bank böylece TCMB'den faiz indirimi tahminlerini azaltan yabancı yatırım bankalarının arasına katılmış oldu.

Deutsche Bank TCMB'den ilk faiz indirimi beklentisini Ekim'den Kasım'a öteledi, yıl sonuna kadar 200 baz puan indirim öngörüsünü 100 baz puana düşürdü.

Banka, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında iki kere 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağını tahmin etti.

"İmkan olmadığını düşünüyoruz"

Deutsche Bank analistleri, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki önemli artış göz önüne alındığında, kısa vadede faizini düşürmeye imkan olmadığını düşünüyoruz" dedi.

JPMorgan ve Goldman Sachs, enflasyonun temmuz ayında iki yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 18.95'e ulaşmasının ardından geçen hafta faiz tahminlerini aşağı çekmişti.

Deutsche BankenflasyonfaizindirimTCMBbeklenti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24