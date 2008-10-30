Deutsche Bank kârının 3/4’ünü kaybetti

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın üçüncü çeyrekte kârı yüzde 74 azalarak 414 milyon Euro oldu.



Varlıkları bakımından Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, geçen yıl temmuz-eylül döneminde 1,6 milyar Euro olan karının, bu yıl aynı dönemde 414 milyon Euro olduğunu açıkladı.



Bankanın geliri de aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 14 azalarak 4,4 milyar Euro oldu. Bankanın geçen yıl üçüncü çeyrekte geliri 5,1 milyar Euro olmuştu.



Banka üst yöneticisi Josef Ackermann, yaptığı açıklamada, üçüncü çeyreğin eylül ayında bütün dünyayı saran kredi krizini yansıttığını, olağanüstü koşullara rağmen bankanın çeyrekte kar ettiğini belirtti.



Ackermann, kredi piyasalarındaki zor koşulların devam edeceğini de ifade etti.

