Deutsche Bank hisselerinde tarihi düşüş

Bazı hedge fonların, mali istikrarına yönelik kaygılar yüzünden Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'tan paralarını çekmesi sonucu banka hisseleri önemli oranda değer kaybetti.

Bu sabah Frankfurt Borsası'nda hisselerin değer kaybı yüzde 8'i aştı.

Deutsche Bank hisselerinin fiyatı ilk kez 10 Euro'nun altına indi.

Hisse fiyatlarında daha sonra bir miktar artış olsa da, bankanın geleceğine yönelik kaygılar sürüyor.

Bunun en büyük nedeni de, ABD Adalet Bakanlığı'nın, kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008'te küresel mali krizi neden olan kuruluşlardan biri olduğu gerekçesiyle Deutsche Bank'a ceza kesmek istemesi.

Deutsche Bank Başkanı John Cryan ise çalışanlarına gönderdiği e-postada güven tazelemeye çalıştı.

John Cryan, Deutsche Bank'ın hala ekonomik olarak güçlü olduğunu, hatta "bankanın son 20 yılda hiç bu kadar güçlü olmadığını" söyledi.

Ancak son gelişmeler sonrası bankanın New York borsasındaki değeri 11 milyar dolara düştü.

70'den fazla ülkede faaliyet gösteren Deutsche Bank'ın 100 binden fazla çalışanı vardı.

Banka geçen yıl 6,8 milyar euro zarar etmiş ve çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkarmıştı.

Almanya hükümeti ise şu ana kadar Deutsche Bank'a devlet desteği verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.