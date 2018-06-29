Deutsche Bank Fed'in stres testini geçemedi

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, ABD'deki bağlı ortaklığı Amerikan Merkez Bankası Fed'in yıllık stres testlerinin ikinci ayağını veri kabiliyetleri ve sermaye planlama kontrollerindeki "kayda değer zayıflık" nedeniyle geçemedi.

Fed, Deutsche Bank'ın ABD'deki iştirakinin planlama ve işletme içi işlemler açısından krizlere hazırlıklı olmadığını ve bütün sermaye planlamalarında "yaygın ve düşündürücü açıklar" verdiği tespitinde bulundu.

Amerikan Merkez Bankası Alman bankasının aynı zamanda iç kontrol sistemleri ile gelir ve zarar tahminlerinde büyük noksanların bulunduğuna işaret etti. Fed'in stres testi karnesinde "söz konusu noksanların sermaye ihtiyacının ileriyi görecek şekilde hesaplanması konusunda endişeye yol açtığı" belirtildi.

Testi geçemeyen tek banka

Fed'in bu yıl stres testinden geçirdiği 35 büyük bankadan sadece Deutsche Bank kırık not aldı. Bu nedenle Deutsche Bank'ın ABD iştiraki Amerikan Merkez Bankası'ndan onay almadan Frankfurt'taki merkeze sermaye transferi yapamayacak. Deutsche Bank aynı zamanda saptanan noksanları gidermekle de yükümlendirildi.

Stres testinin ikinci ayağı risk yönetimi ve iç kontrole odaklanıyor. Deutsche Bank'ın bu alanlarda sorun yaşadığı biliniyordu. Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank son aylarda ABD'de kontrol mekanizmalarındaki aksaklıklardan dolayı büyük cezalar ödemek durumunda kalmıştı.

Deutsche Bank bir hafta önce sonuçları açıklanan ve krizlerde sermayeye yeterliliğinin sınandığı testin ilk ayağını geçmişti. Fed, teste tabi tutulan 35 bankanın da ani konjonktür krizlerinde ve işsizliğin yüzde 10'a çıkması durumunda da işletmelere ve özel hanelere kredi açabilecek sermaye stokuna sahip olduğunu saptamıştı.

ABD'de faaliyet gösteren büyük ticari bankalar 2008 yılında patlak veren finans krizi nedeniyle her yıl stres testinden geçiriliyor. Uygulama Amerikan finans sektörünün muhtemel krizlere dayanabilmesi ve pahalı banka kurtarma operasyonlarının vergi mükellefine ödetilmemesi amacıyla başlatılmıştı.

DW,AFP,rtr/AG,ÖA

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