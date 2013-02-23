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Ekonomi

Deutsche Bank, Doğan Gazetecilik'ten çekildi

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Doğan Gazetecilik'teki yüzde 22'lik hissesini 122 milyon 300 bin dolara Doğan Yayın Holding'e sattı

23 Şubat 2013 14:30

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, Doğan Gazetecilik’teki hisselerini Doğan Yayın Holding’e satarak yayın kuruluşuyla yollarını ayırdı.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, Doğan Gazetecilik'teki yüzde 22'lik hissesini 122 milyon 300 bin dolara Doğan Yayın Holding'e sattı. Böylece Doğan Yayın Holding'in, doğrudan bağlı ortaklığı Doğan Gazetecilik'teki hisselerinin oranı yüzde 92,76'ya yükseldi.

Deutsche Bank 2007 yılında Doğan Gazetecilik'in yüzde 22'lik hissesini yaklaşık 88 milyon dolara satın almıştı. Alman medya devi Axel Springer'in de Doğan TV'de hissesi bulunuyor.

Doğan Yayın Holding'in İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki hisseleri dün yüzde 3,66 değer kaybetti.


Deutsche Welle Türkçe

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