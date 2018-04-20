T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Deutsche Bank borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euro gönderdi"

Deutsche Bank'ın günlük türev işlemlerinin bir parçası olarak geçen ay Eurex borsasındaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euro gönderdiği iddia edildi

20 Nisan 2018 21:55

Almanya'nın önemli bankalarından Deutsche Bank'ın, borsadaki hesabına yanlışlıkla 28 milyar Euro'luk bir transfer işlemi gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Alman Haber Ajansının (DPA) ismini açıklamadığı bir banka sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, Deutsche Bank geçen ay günlük türev işlemlerinin bir parçası olarak Eurex borsasındaki hesabına tek bir işlemle yanlışlıkla 28 milyar euro gönderdi.

Banka hisselerinin yaklaşık 24 milyar euroluk piyasa değerinden daha yüksek olan miktar, rutin olarak planlanan işlem değerinin de çok üzerinde gerçekleşti. 

Habere göre, söz konusu hata hızla fark edildi ve herhangi bir mali zarar oluşmadı. Medyada yer alan diğer haberlerde yaşanan bu olayın, bankanın risk ve kontrol süreçleriyle ilgili yeni sorunlarını gündeme getirdiği belirtildi.

Öte yandan, konuyla ilgili bankanın resmi sitesinde bir açıklama yayımlanmadı. 

ETİKETLER

Deutsche Bankeuroborsahesap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24