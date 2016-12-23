Deutsche Bank ABD'ye 7,2 milyar dolar ödeyecek

Deutsche Bank, ABD Adalet Bakanlığı ile 2008 mali krizi öncesi kullandırdığı ipoteğe dayalı konut kredileri nedeniyle başlatılan soruşturmanın düşürülmesi için anlaşmaya vardı.

Alman bankası, ABD Adalet Bakanlığı'na 7,2 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmaya göre, Deutsche Bank, 3,1 milyar dolar para cezası, tüketiciler için de 4,1 milyar dolar ödeyecek.

Açıklama sabah saatlerinde Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezinden yapıldı. Adalet Bakanlığı'nın iki kat daha fazla ödeme yapılmasını istediği yönündeki haberlerden sonra eylül ayında bankanın hisselerinde büyük düşüş yaşanmıştı. Bu anlaşmanın bankayı rahatlatması bekleniyor.

Milyarlarca dolarlık kayıp yaşanmıştı

Deutsche Bank, diğer büyük bankalar gibi yıllarca yatırımcıları mortgage ipoteklerine dayalı menkul kıymetlerin riskleri konusunda kandırmakla suçlanıyordu. Amerikan emlak piyasası çöktüğünde, bu değerli kağıtları satın alanlar milyarlarca dolar kayıp yaşamıştı.

Deutsche Bank'ın bu anlaşmadan doğan açığı kapatmak için sermaye artırımına gitmeyi planlamadığı kaydedildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir banka yetkilisi Reuters ajansına yaptığı açıklamada, anlaşmanın Donald Trump göreve başlamadan önce 2017 yılının ilk günlerinde imzalanmasının beklendiğini kaydetti.

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DW/Reuters, BS/BK