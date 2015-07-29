Deutsche Bahn'da istihdam azaltımı gündemde



DB Mali İşler Koordinatör Richard Lutz, yılın ilk yarısında gelirin geçen yıla kıyasla yüzde 39 oranında azaldığını söyledi. Aynı dönemde yolcu sayısı yüzde 1,4 geriledi. Yük taşımacılığında da düşüş gözlendi. Bu yıla ilişkin öngörülen net kâr 1 milyar euroya çekildi.

DB Yönetim Kurulu Başkanı Rüdiger Grube, gelişmeler karşısında istihdam azaltımını da öngören bir "yeniden yapılanma planı"nı 16 Kasım'da Denetim Kurulu'na sunacağını açıkladı.

DB, dünya genelinde yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlıyor. Personelin 200 bin kadarı Almanya'da bulunuyor. DB bu yönüyle Almanya'nın en büyük işverenleri arasında yer alıyor.

DB'ye 'kaybettiren' faktörler

DB'nin gelirinin düşmesinde şehirlerarası otobüs işletmeciliğinin yaygınlaşması, "birlikte seyahat merkezleri" gibi araç paylaşım sistemleri, demiryolu branşındaki grevler, kötü hava şartları ve akaryakıt fiyatlarının gerilemesi gibi çeşitli faktörler etkili oldu.

Almanya'da tren yollarının gelişmesi amacıyla 1931 yılında çıkartılan bir yasayla şehirlerarası otobüslere yasak konmuştu. DB'yi yaklaşık 80 yıldır rekabetten koruyan düzenleme 1 Ocak 2013'te kaldırılmış, Yolcu Taşımacılık Kanunu’nda yapılan değişiklikle şehirlerarası otobüs işletmeciliğinin önü açılmıştı.