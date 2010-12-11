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DEÜ'DEKİ KAVGADA 12 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A)

11 Aralık 2010 23:27

-DEÜ'DEKİ KAVGADA 12 KİŞİ SERBEST    İZMİR (A.A) - 11.12.2010 - İzmir'in Buca ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Dokuzçeşmeler Kampüsü'nde iki grup arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi, serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre, Buca'daki DEÜ Dokuzçeşmeler Kampüsü Hukuk Fakültesi binasının girişinde, iki öğrenci grubunun kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmalarının ardından ''karşılıklı darp'', ''terör örgütü propagandası yapmak'', ''görevli memura mukavemet'' ve ''ızrar'' suçlarından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenlerden 9'u serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 3 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DEÜ Dokuzçeşmeler Kampüsü Hukuk Fakültesi binasının girişinde, 9 Aralık Perşembe günü iki öğrenci grubu kavga etmiş, kavgada bazı öğrenciler darp ve taş isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

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