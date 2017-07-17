DEÜ'de ihraçlara karşı siyah çelenk: Akademi biat etmez

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü’nün, 'Barış İmzacısı' 12 akademisyeni görevinden uzaklaştırmasına tepkiler sürüyor. DEÜ’de görevden uzaklaştırılan akademisyenler için İzmir Barış İmzacıları tarafından rektörlük önüne siyah çelenk bırakıldı. Basın açıklaması yapan Prof. Dr. Nilgün Toker, "Üniversiteleri özgür bırakın. Akademi biat etmez" dedi.

Duvar'da yer alan habere göre, birçok imzacı akademisyenin katıldığı eylemde basın açıklamasını Prof. Dr. Nilgün Toker yaptı. Nilgün Toker açıklamasında “Biz kendimize Barış Akademisyenleri dedik. Gururla taşıdığımız bir adımız var. Çünkü bir arada yaşamayı seçen insanlar için en istenilir olan şeydir barış, tersi düşünülemez; barışı istememek, toplum olmaya aykırıdır” dedi.

"Suç gördük, biat etmeyeceği dedik"

"Sorumluluğumuz aklımızın yargımızın özgürlüğünden geliyor" diyen Toker sözlerine şöyle devam etti; “Aklın, yargının özgürlüğü, aslında kötüyü seçme, iyiyi isteme gücüdür ve kanaat özgürlüğünün kendisidir. İşte bu nedenle kötüyü, haksızlığı, suçu gördük ve bu suça ortak olmayacağımızı ilan ettik. Bu nedenle bizim imzamızın altında devletin mührü değil, hakikate tanıklık etmenin sorumluluğu var. Biz, bize verilen bir paye olarak akademisyen değiliz, bilmeye, hakikati aramaya verdiğimiz sözden dolayı ve bu sözün talep ettiği sorumluluğunu taşıma cesaretimizden dolayı akademisyeniz.”

"Akademi biat etmez"

"Barış akademisyenlerini üniversiteden uzaklaştırırken siz imzanızı neden attınız sayın rektör?" diye soran Toker “Akademisyenleri, akademik hukuksal ilkeleri hiçe sayarak üniversite dışına atmak, aslında özgürlükten korkmaktır. Aklını, yargısını birilerinin, bir yerlerin emrine sunmaktır. Biz akademisyeniz. Ya siz? Sayın rektör, kararlarınızın emre uymak olduğunu, artık akademisyen değil, emir eri olduğunuzu ilan etmek için buradayız. Sizi bir kötülüğe, haksızlığa, hukuksuzluğa ortak yapan, arkadaşlarımızı, barış akademisyenlerini öğrencilerinden uzaklaştırmayı amaçlayan kararınız, akademiye ait olamaz. Üniversiteleri özgür bırakın. Akademi Biat Etmez” dedi.

Basın açıklamasının sonunda son KHK’yla atılanlar için yapılacak Tüm-Bel-Sen’in eylemine çağrı yapıldı. Eylem yarın 12:15’te İzmir Büyük Şehir Belediyesi önünde yapılacak.