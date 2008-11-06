Detroit rakip tanımıyor







Allen Iverson takasıyla NBA'de gündemin en üst sırasına yerleşen Detroit Pistons, Doğu Konferansı'nın güçlü takımlarından Toronto Raptors ile deplasmanda karşılaştı.



Yeni transfer Allen Iverson'ın forma giymediği karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Raptors'a üstünlüğünü kabul ettiren Pistons, sahadan 100-93'lük skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Pistons galibiyet serisini 4'e çıkartırken, Kanada temsilcisi ilk mağlubiyetini aldı.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 6 dakikasını Pistons 14-13 önde geçti. İlk çeyreğin ikinci bölümünde Jose Calderon ve Jermaine O'Neal ikilisinin sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi takım çeyreği 23-20 önde bitirdi.



İkinci çeyreğe Tayshaun Prince'in sayılarıyla hızlı başlayan konuk takım, devrenin tamamlanmasına 2 dakika 14 saniye kala skoru 48-38'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Pistons, soyunma odasına 54-46 üstün gitti.



İkinci yarıya 7-2'lik seriyle giren Pistons, farkı yeniden çift hanelere taşıdı. Konuk takım, Rasheed Wallace'ın basketiyle üçüncü çeyreğin bitimine 6 dakika 50 saniye kala farkı 16 sayıya kadar çıkarttı. Chris Bosh-Jose Calderon-Jermaine O'Neal üçlüsüyle ayakta kalan Kanada temsilcisi, son çeyreğe girilirken skoru 76-71'e getirerek farkı 5 sayıya indirdi.



Son çeyreğin ilk dakikalarında eski Fenerbahçe Ülker'li Willie Solomon'un basketiyle farkı 1 sayıya indiren Raptors, Richard Hamilton ile Tayshaun Prince'i durdurmayı başaramadı ve salondan 100-93'lük skorla mağlup ayrıldı.



Pistons rakibini toplam 11 top kaybına zorlarken, sadece 5 top kaybı yaptı. Konuk takım ayrıca, ribauntlarda da Raptors'a 43-38 üstünlük kurdu.



Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan ABD Milli Takımı'nda görev yapan Tayshaun Prince, 27 sayı – 9 ribaunt – 3 asist – 2 blok – 1 top çalmayla Pistons'ın en etkili ismi oldu. Kullandığı 13 şutun 10'unu sayıya çeviren yıldız oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden de 2/3 isabet kaydetti.



All-Star oyuncu Richard Hamilton 22 sayı – 5 asist – 3 ribauntluk performansıyla skora önemli katkı yaparken, karşılaşmaya ilk beş başlayan Rodney Stuckey 14 sayı – 5 asist – 2 ribauntla, Rasheed Wallace 12 ribaunt - 11 sayı – 3 asist - 1 blokla oynadı.



Raptors'ın All-Star oyuncusu Chris Bosh 26 sayı – 13 ribaunt – 1 asist – 1 top çalmayla double-double yaparken, İspanyol oyun kurucu Jose Calderon 24 sayı – 8 asist – 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.



Kenardan gelen Andrea Bargnani 12 sayı – 4 ribaunt – 1 asist – 1 blokla salondan ayrılırken, Eski Fenerbahçe Ülker'li Willie Solomon 12 dakika süre aldığı maçı 4 sayı – 3 asistle noktaladı.

