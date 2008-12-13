Detroit otomobiline Bush gazı

Yatırım bankası Lehman Brothers'ın iflas etmesine göz yumarak küresel finans krizinin derinleşmesine sebep ol makla suçlanan ABD hükümeti, Detroitli üç otomotiv devinin batmasına izin vermeyecek gibi görünüyor. İflasın eşiğindeki General Motors, Chrysler ve Ford'u kurtarmak için 14 milyar dolarlık fon verilmesini öngören yasa tasarısının Senato'da 52 evet oyuna karşılık 35 hayır oyuyla reddedilmesi üzerine devreye giren Beyaz Saray, destek için bankaların sermayelendi rilmesi için ayrılan 700 milyar dolarlık Sorunlu Varlıkları Kurtarma Programı fonunun kullandı rabileceğini açıkladı. Ancak Beyaz Saray'ın bu adı mı ne zaman atabileceği belirtilmedi.



Seçeneklar masada



Paketin Senato'da reddedilmesinden hayal kırıklığı duyulduğunu belirten Beyaz Saray sözcüsü Dana Perino, Bush yönetiminin otomotiv sektörü ne ilişkin tüm seçenekleri değerlendirmekte olduğunu söyledi. Perino bu seçenekler arasında finans sektörünün kurtarılması için Kongre'den mali sektör için geçen 700 milyar dolarlık paketin otomotiv sektörüne de kullandırılmasınında yer aldığını belirtti. Sözcü otomotiv sektöründe bir çöküşün ekonomi üzerinde şiddetli etkisinin olacağını belirterek, bunun ekonomiyi daha da zayıflatacağını ve istikrarsızlaştıracağını da vurguladı. 350 milyar doları kullanılmış olan 700 milyar dolarlık fonun kapsamının genişletilmesine karşı çıkan ABD Hazinesi de otomotiv şirketlerine desteğe hazır olduğunu açıkladı. ABD Başkanlığı'na seçilen Barack Obama da son basın toplantısında otomotiv sektörünün çökmesine izin verilmemesi gerektiğini söylemişti.



Borsalar kayıplarını azalttı

14 milyar dolarlık kurtarma paketi üzerinde ABD Senatosu'nda uzlaşmaya varılamaması sonrasında küresel hisse senedi piyasalarında sert kayıplar yaşandı. Tokyo Borsası haftayı yüzde 5.56 düşüşle kapattı. Hong Kong'da borsa yüzde 6.7, Güney Kore'de yüzde 4.4 değer kaybetti. Avrupa borsalarında da bir ara yüzde 6'ya ulaşan kayıplar oldu. Beyaz Saray'ın 700 milyar dolarlık kurtarma fonunun otomotivciler için de kullanılabileceği açıklamasının ardından borsaların kayıpları azaldı.

