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Spor

Detlef Schrempf, Beyoğlu'ndaydı

24 Nisan 2009 19:42


Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Detlef Schrempf, Beyoğlu'ndaki adidas NBA Konsept Mağazası'nda basketbolseverlerle buluştu.

NTV Radyo'da yayınlanan ve Kaan Kural ile Murat Kosova'nın sunuculuğunu yaptığı ''adidas NBA Vitrini'' isimli basketbol programına konuk olan Schrempf, programda sorulan sorulara doğru yanıt veren basketbolseverlere hediye edilen formaları imzaladı.

Schrempf, canlı yayının ardından adidas NBA Konsept Mağazası'nda hayranlarıyla sohbet ederek, imza dağıttı.



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