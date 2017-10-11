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Deterjan çalan şüpheli tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde, demir kepengini kırıp girdiği, temizlik ürünleri satan işyerinden 2

11 Ekim 2017 18:44

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Keşan İlçesi\'nde, demir kepengini kırıp girdiği, temizlik ürünleri satan işyerinden 2.5 kiloluk toz deterjan çalan 20 yaşındaki Mert Y. tutuklandı.
Olay, Büyük Cami Mahallesi\'ndeki köy garajında meydana geldi. Köy garajında temizlik ürünleri satan işyerine demir kepengi kırarak giren Mert Y., alarmın çalması üzerine paniğe kapıldı. Raftaki 2.5 kiloluk toz deterjanı alarak kaçmaya çalışan Mert Y., devriye gezen polis ekibi tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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