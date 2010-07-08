'Detay terörle mücadeleyi etkiler'

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Nijerya'ya giderken uçakta gazetecilere terörle mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.



CNN TÜRK haber koordinatörünün aktardığı bilgiye göre, Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Başbuğ'un "Sözün bittiği yer" ifadesini eleştirdi; "Karar alındıktan sonra detay vermek mücadeleyi etkiler" diye konuştu.



Son dönemdeki terör olaylarının Milli Güvenlik Kurulu'nda geniş biçimde konuşulup tartışıldığını anımsatan Gül, önemli kararlar alındığınını ancak bu kararların açıklanamayacağının altını çizdi.



Mesajların bir koordinasyon içinde verilmesi gerektiğine işaret eden Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u isim vermeden üstü kapalı biçimde eleştirdi. Gül, MGK'daki bazı kararların Genelkurmay Başkanı tarafından açıklanmış olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.



"Bir program yürütülüyor zaten. Konuşmak fayda sağlamaz" diyen Gül, programın MGK tarafından yürütüldüğünü, böyle bir mücadelede devlet organları karar almış ve program yapmışken detay vermenin terörle mücadelenin başarısını etkileyeceğini ifade etti.



Artan terör saldırılarıyla ilgili olarak da "Çok şehit veriyoruz, ama terör örgütünün iradesi kırılıyor" diye konuştu.



Program hangi çerçevede yürütülüyor?



Genelkurmay Başkanı Org. Başbuğ, Mesud Barzani'yi işaret etti; "Sözün bittiği yere geldik" dedi. Barzani, son dönemde Ankara'nın hedefindeki isimlerden biri. Uzun süredir PKK ile ortak mücadele için Barzani'yi farklı yöntemlerle ikna etmeye çalışıyor Ankara. Ama elde edilen sonuç, istenilen noktaya gelmemeiş olması nedeniyle eleştirilerin odağında Barzani.



Gül ve Başbuğ'un açıklamaları Suriye yönteminin, Kuzey Irak'a da uygulanabileceğini gösteriyor. Yani ya Türk ordusu Kandil'e giderek bu organizasyonu dağıtacak ya ABD ve Irak ile birlikte hareket edilecek ya da Barzani kendi organizasyonuyla terör örgütü PKK'nın yönetim kadrosunun dağıtılması için gerekeni yapacak.



Bu noktada bir takım girişimlerin ve görüşmelerin yürütüldüğü aşikar. Ancak Cumhurbaşkanı Gül, bunların Genelkurmay Başkanı tarafından dillendirilmesine karşı. Ama programa ilişkin detayları da yalanlamadı Abdullah Gül.



Görünen o ki, önümüzdeki dönemde Barzani yine terörle mücadelede en çok konuşulan isimlerden biri olarak görülüyor.