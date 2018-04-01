Destici'den CHP'ye "100 milyon liralık" seçim güvenliği önerisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'nin 2019 seçimlerinde 200 milyon lira seçim yardımı alacağını belirterek, “Eğer seçim güvenliğinden bu kadar emin olmak istiyorsa 200 trilyonun 100’ünü sistem kurmak için ayırsın. 180 bin sandığın başına 2’şer adam koysun. Herkeste cep telefonu var. Cep telefonu ile sandıktan çıkan sonuçları sisteme göndersin. Herkesten önce seçimin sonucunu görür ve güvenliğinden de emin olur. Bu şekilde hepimiz de emin olmuş oluruz" dedi.

İttifak düzenlemesini içeren kanunu tüm maddeleri ile desteklediklerini belirten Destici, ilerleyen günlerde üçüncü Uyum Yasası paketinin Meclis’e getirileceğini bu konuda kendilerinden de görüş istendiğini söyledi. En kısa zamanda görüşlerini siyasi partilerle paylaşacaklarını belirten Destici, “Siyasi Partiler Yasası kökten değişmeli. Türkiye’nin demokratik bir seçim yasasına kavuşması lazım” dedi.

Bir gazeteci CHP’nin seçim güvenliğine ilişkin eleştirilerini hatırlatınca Destici şunları söyledi: “Seçim güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların sanki tamamen seçimi güvensiz hale getirecekmiş algısı oluşturulmaya çalışıyor. Aslında bu maddelere tek tek baktığınızda, seçimi güvenli hale getirmek için yapıldığını görüyoruz. Seçime 10 parti katılıyor, geriye kalan 6 parti sandık görevlisi veremiyordu. Biz de buna itiraz ediyorduk. O zaman CHP’nin veya bir başkasının neden sesi çıkmıyordu. Bence sandık başkanının devlet memuru olması kadar doğal ve doğru bir şey yok. Ana muhalefet partisinin şimdiden yüksek sesle seçim güvenliği ile ilgili endişeleri dile getirmesi veya seçimlerde mutlaka hile yapılacakmış gibi bir algı oluşturması bence şimdiden seçimleri kaybedeceğini anladı ve mazeret üretmeye çalışıyor.”

CHP’ye 100 trilyonluk seçim güvenliği önerisi

CHP’nin 2019 seçimlerinde eski parayla 200 trilyon seçim yardımı alacağını kaydeden Destici, seçim güvenliğine ilişkin şunları söyledi: “Eğer seçim güvenliğinden bu kadar emin olmak istiyorsa 200 trilyonun 100’ünü sistem kurmak için ayırsın. 180 bin sandığın başına 2’şer adam koysun. Herkeste cep telefonu var. Cep telefonu ile sandıktan çıkan sonuçları sisteme göndersin. Herkesten önce seçimin sonucunu görür ve güvenliğinden de emin olur. Bu şekilde hepimiz de emin olmuş oluruz.”