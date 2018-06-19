Destici'den ABD Senatosu'na tepki

ANKARA, (DHA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Desitici, F-35 uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören kararı, \"Haksız, yanlış ve yanlı\" olarak niteledi. Destici, \"Bu kararı kınıyoruz, reddediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri\'ni Türkiye\'ye ve Türk milletine karşı sözlerini tutmaya çağırıyoruz\" dedi.

Mustafa Destici , Ankara\'nın Çamlıdere ilçesinde gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye\'nin terörle mücadelesinin asla durmayacağını söyledi.

Washington Yönetimi\'nin, Ankara\'nın kararlı tutumu sayesinde Mümbiç\'te geri adım attığına işaret eden Destici, Mehmetçiğin yakında Kandil\'e ayak basacağını vurguladı. Destici, Türk ordusunun sonraki hedefinin Fırat\'ın doğusu olacağını kaydetti.

Sınır ötesi operasyonları Batı\'yı ve Amerika Birleşik Devletleri’ni rahatsız ettiğini anlatan Destici, bunun sonucunda ABD Senatosu\'nun F-35\'lerin teslimini geciktirecek bir karar aldığını ifade etti. Destici , \"Bu yaptırımlar Türkiye\'yi terörle mücadelesinden asla vazgeçiremez\" dedi.

Mustafa Destici şöyle konuştu:

“ABD senatosunun almış olduğu bu karar haksız bir karardır, yanlış bir karardır, yanlı bir karardır. Bu kararı kınıyoruz, reddediyoruz. ABD’yi Türkiye\'ye karşı Türk milletine karşı sözünü tutmaya, anlaşmalarına sadık kalmaya davet ediyoruz. Büyük devlet olmak sözüne sadık kalmaktır. Hem Türkiye’ye söz vereceksin, hem Türkiye ile anlaşma yapacaksın, hem parasını alacaksın, ondan sonra da savaş uçaklarını göndermeyeceksin. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Ben bu kararın da seçimden sonra düzeleceğini ve dolayısıyla da Türkiye’nin hakkı olan bu uçakların Türkiye’ye teslim edileceğine de inanıyorum.\"

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