Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara milletvekili Mustafa Destici, idam cezasının tekrar hukuk sistemine girmesinin kamu talebi olduğunu öne sürdü. Destici, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili bir soruya da “İdam cezası gelirse idam edilir" diyerek cevap verdi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, idam cezasıyla ilgili şunları söyledi:

Sözlerim, kişisel değerlendirmelerimi ve kanaatlerimi aşan sorumluluk duyguları ile atılmış bir adımdır. Gittiğimiz her yerde milletimizin bize yönelik taleplerinin başında idam cezası gelmektedir. Bizim buna duyarsız kalmamız elbette mümkün değildir. Üstelik idam cezasına ilişkin söylediklerimiz, acımasızca bir intikam alma duygusunu da kapsamamaktadır. Şu bilinmelidir ki 'idam cezası' her tutuklunun infaz edilmesi türünden bir ceza değildir.

“Somut kanıtlara ihtiyaç duyulur”

İdam cezası uygulamalarında ceza hukuku sistemi hatalı uygulamaları bertaraf edebilmek için çok aşamalı bir kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Bir suçluya idam cezası verilebilmesi için çok somut ve şüphe götürmeyecek kanıtlara ihtiyaç duyulur. Üstelik çok vahşice de olsa her suç idam cezası ile cezalandırılmaz.

“Hadım daha mı insani?”

Oysa idam cezasının alternatifi olarak düşünülen 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 'kastastrasyon (hadım bırakma)' daha mı insani cezalardır? Suçluyu ölene kadar 5 metrekarelik bir odaya tıkmak ya da hadım etmek daha mı insanidir? Üstelik bu cezaların da geri dönüşü yoktur. Unutulmamalıdır ki bizim idam cezası ile ilgili teklifimiz somut biçimde sübut etmiş 'küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırarak tecavüz edip öldüren cani sapıklar ile bizzat kurşunu sıkıp, bombayı patlatıp güvenlik güçlerimizi, masum insanlarımızı, kundaktaki bebeklerimizi katleden katil teröristleri' kapsamaktadır. Elbette bir terör eylemi ile onlarca, belki de yüzlerce masum insanı ve güvenlik görevlisini katleden teröriste karşı devlet ya da hukukun vurdumduymaz davranması kabul edilemez. Hele kendini savunmaktan aciz masum bir çocuğa yönelik gerçekleştirilen acımasızca eylemler adi suçlar gibi görülemez.

“Kamu vicdanını rahatlatır”

Burada hemen ilave edeyim, bizde tek başına idam cezasının amacının hukuki açıdan 'adaleti sağlamak' olmadığı iddialarını önemsiyoruz. Ancak bizim öncelikli amacımız adaletin yerine gelmesi yanında kamu vicdanını rahatlatmak ve kurbanların yakınlarında devlete ve adalete duyulan güveni tesis etmektir.”

Öcalan yorumu

Destici, Abdullah Öcalan'a yönelik soruya, "Öcalan'ın hala terör örgütü ile ilintisi devam ediyor mu? Ediyor. Hala terör örgütünün lideri mi? Lideri. Hala talimat veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla bunlar somut delillerle ispat edildiğinde bu eylemlerin talimatçısı olarak yargılanır ve idam cezası gelirse idam edilir" şeklinde konuştu.