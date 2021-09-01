Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nasıl Avrupa’da yaşayanlar bir Avrupa Birliği oluşturmuşlarsa biz de ortak bir Türk birliği oluşturabiliriz" dedi

“Devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla olay anında orada bulunup yaraları hızla sarıyor”

Son aylarda sel baskınları ve orman yangınlarının can yaktığını ve bunun üzüntüsünü duyduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

“100’den fazla insanımızı kaybettik. Bunların acısı hala yüreğimizde. Bundan sonra da ülkemiz, insanımız inşallah bu tür felaketlerle karşı karşıya kalmaz. Ama bunun olabileceği ihtimalini her zaman göz önünde tutarak her türlü tedbirin alınması gerekir. Bununla ilgili özellikle Bozkurt’a ben de gittim. Şunu gördüm ki, devletimiz kurum ve kuruluşlarıyla olay anında orada bulunup yaraları hızla sarıyor ve normal bir hayata dönmek için var gücüyle çalışıyor. Dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanımızla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Çalışmalar hızla sürüyor. Bu hafta sonuna doğru çalışmaların bitme noktasına geleceğini ve hayatın normale döneceği bilgisini bizimle paylaştı. Ayrıca dün Kütahya Altıntaş’ta bir deprem meydana geldi. Bu deprem de bizleri korkuttu. Depremden etkilenen tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi buradan iletiyorum”

“Aşı karşıtları bir nebze de olsa toplumun bir kesimini etkiliyor”

Koronavirüs'ün can almaya devam ettiğine ve vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Destici, “Ben burada şunu gözlemliyorum. Aşı karşıtları bir nebze de olsa toplumun bir kesimini etkiliyor. Aşı olmayan insanların bu virüse yakalandıklarında çok ağır geçirdiklerini görüyoruz. Ve benim gözlemim şudur ki mutlaka aşı olunmalıdır. Herkes kendisini ve çevresini koruyacak. Hayatın normal akışı içinde devam etmesi için hem aşı olunmalı hem de mesafeye uyulması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Ortak bir Türk birliği oluşturabiliriz”

Kardeş ve soydaş Özbekistan Devleti'nin bağımsızlığının 30. yılını da içten ve samimi duygularla kutladığını söyleyen Destici, şu ifadeleri kullandı:

“Türk devletleri bir araya geldiğinde, güç birliği oluşturduğunda daha çok büyüyecek. İnanıyorum ki esaret altında bulunan Doğu Türkistan’dan Kırım’a, Balkanlar’dan Türkmen eline kadar bütün Türk coğrafyalarındaki kardeşlerimizin de bağımsızlığa kavuşmasına, zulümden kurtulmalarına vesile olacaktır. Bunu derken bütün Türk devletleri tek bir bayrak altında, sınırları tek olan bir devlete dönsün demiyorum. Nasıl Avrupa’da yaşayanlar bir Avrupa Birliği oluşturmuşlarsa biz de ortak bir Türk birliği oluşturabiliriz. BBP olarak bunu arzu ediyoruz”