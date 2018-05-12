Destici: Milletvekili konusundaki hazırlığımızı AK Parti'ye sunacağız

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Haziran seçimlerinde AKP'nin partisine vereceği milletvekili kontenjanıyla ilgili, "Önümüzdeki günler içerisinde biz yaptığımız hazırlığı AK Parti'ye sunacağız. Onlar da bunu değerlendirecekler. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla yurt dışı dönüşü bir araya geleceğiz ve son noktayı koymuş olacağız" dedi. Mustafa Destici ayrıca 'Cumhur İttifakı' adayı olan Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyledi.

24 Haziran'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne AKP ve MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı bünyesine girecek BBP'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhur ittifakı Türkiye için kazanç"

BBP'nin Cumhur İttifakı'nda yer almasıyla ilgili konuşan Destici, milliyetçilerin, muhafazakârların, milli ve yerli olan güçlerin, seçimde işbirliği yapmasının Türkiye için, Türk-İslam coğrafyası için büyük bir kazanç olduğunu söyledi. Destici, şunları kaydetti:



"Ülkemiz bir 15 Temmuz 'FETÖ' darbesi yaşadı. Bir 15 Temmuz öncesi var, bir de 15 Temmuz sonrası var. Ondan sonra 16 Nisan'da bir sistem değişikliği teklifi Türkiye'nin önüne geldi. Biz BBP olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar hep eski sistemin değişmesi gerektiğini ifade ettik. Ve bu anlamda atılan bütün adımların yanında durduk. Yani Meclis'te olduğumuz dönemde de Meclis dışında olduğumuz dönemde de hep yeni sistemin arzusunu ve mutlaka gelmesi gerektiğini dile getirdik. Bu teklif Türkiye'nin önüne gelince biz BBP olarak kurullarımızla toplandık ve dedik ki, 'Biz 16 Nisan Referandumu'nda 'Evet' diyeceğiz'. Türkiye daha sonra yeni sisteme geçti. Ondan sonra uyum yasaları süreci geldi. Böyle bir yasa teklifi gelince de bunu da destekledik. Bakınız o gün ittifak ve uyum yasası paketine karşı çıkanlar şimdi ittifak yaptılar. Ne diye, sıfır baraj formülü diye yaptılar. Tabii biz bu ittifak yasası yasalaştıktan sonra bu seferde 'Cumhur İttifakı' gündeme geldi, AK Parti ile MHP arasında. Biz de bunun doğru olduğunu, Türkiye'de milliyetçilerin, muhafazakârların, milli ve yerli olan güçlerin, seçimde işbirliği yapmasının Türkiye için, Türk İslam coğrafyası için büyük bir kazanç olduğunu, Türkiye'nin meselerinin çözümünde de etkin bir görev ifade edeceğini inandığımız için bu ittifakı desteklediğimizi, bu ittifakının yanında olduğumuzu ve bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı da ifade ettik. Şu anda da Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olsun."

"Cumhurbaşkanımız ittifakta yer almamızı arzu ediyordu"

'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da BBP'nin Cumhur İttifakı'na katılmasını istediğini belirten Destici, şöyle dedi:



"15 Temmuz'da başlayan, onun akabindeki 'Yenikapı ruhu' ve daha sonraki referandumdaki 'Evet' ile birlikteliğimiz; Cumhur İttifakı noktasında bizim çok olumlu bakışımız, desteğimiz elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı tarafından da müthiş, samimi ve içten bir şekilde kabul gördü. Zaten kendiside bunu arzu ediyordu. Yani BBP'nin de bu ittifakın içerisinde yer almasını arzu ediyordu ve dolayısıyla biz bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla birkaç kez bir araya geldik. Bunlar gerçekten çok olumlu, yapıcı görüşmelerdi. Tabii bu görüşmelerde sadece ittifak, seçimler konuşulmadı. Gündemin diğer konuları, özellikle Türkiye'nin bekasını ilgilendiren, toplumumuzun, ülkemizin diğer meselelerini de konuşma fırsatı bulduk. Cumhur İttifakı'nın oluşmasında Sayın Devlet Bahçeli'nin büyük katkısı var. Ama bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın da başından beri özellikle BBP'nin Cumhur İttifakı'nda yer alması noktasında samimi isteği ve daha sonra da içten bir yaklaşımı var."

"Tam yetki verdiler"

Destici, BBP adaylarının milletvekili seçimlerinde AKP listelerinde yer alması konusunda parti kurullarından tam destek ve yetki gördüklerini belirtti. Mustafa Destici, şunları söyledi:



"Biz devletimizin bekasını, milletimizin ve ülkemizin birliğini ve dirliğini, onun da ötesinde soydaş ve dindaş coğrafyamızın geleceğini düşünerek bir karar verdik. Yani Cumhur İttifakı içerisinde yer almamız bu şekilde oldu. İttifak yasasına göre iki şekilde ittifak yapılabiliyordu. Bir kendi ambleminiz ve kendi milletvekili aday listenizle blok içerisinde yer alabiliyorsunuz, ikincisi de yine parti kimliğinizi koruyarak partinizden istifa etmeden ittifak içerisinde yer alan başka bir partinin listelerinden müşterek liste halinde seçimlere katılabiliyorsunuz. Biz bütün yetkili kurullarımızla, divan heyetimiz, merkez karar yönetim kurulumuz ve il başkanları ile yaptığımız en son toplantıda, arkadaşlarımız ikinci şekliyle ittifakta yer alma konusunda görüş beyan ettiler ve bize de bu konuda tam bir yetki verdiler. Dolayısıyla biz bu istişareler sonucunda bu yetkimizi kullandık ve şimdi ittifakın içerisinde bu şekilde yer alacağız."

"Pazarlıkla ittifakın içerisinde yer almadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları son görüşme sonrası BBP'ye verilecek milletvekili kontenjanıyla ilgili çıkan haberlerle ilgili de konuşan Destici, şunları söyledi:



"Biz Cumhur İttifakı'na maksimum düzeyde, hangi şekilde ve hangi seçim çevrelerinde katkı sağlayacaksak elbette ki oralarda daha çok çalışacağız ve oralarda inanıyorum ki adaylarımız olacak. Ama bunların nasıl olacağı konusunda henüz netleşmiş bir şey yok. Onun için bununla ilgili basında çıkan haberler sadece duyumlardır ya da yorumlardır diye düşünüyorum. Evet tabii ki bir şeyler konuştuk. Bu zamana kadar bir şeyler konuşmadık diyemem. Ama netleşmiş bir şey yok. Önümüzdeki günler içerisinde biz yaptığımız hazırlığı AK Parti'ye sunacağız. Onlar da bunu değerlendirecekler. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışı dönüşü inşallah bir araya geleceğiz ve son noktayı koymuş olacağız. Ama aşamayacağımız bir problem yok. Çünkü biz bir pazarlıkla bu ittifakın içerisinde yer almadık."

"İkinci tura kalmayacaktır"

BBP olarak seçimlerle ilgili bir saha çalışması yaptırdıklarını söyleyen Genel Başkan Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyledi. Destici, "Birkaç gün içerisinde bu saha çalışması elimizde olacak. O zaman rakamsal olarak daha net şeyler söyleyebilirim. Çünkü ben kamuoyunda konuşulan diğer rakamları, doğru söyleyenler vardır, ciddi anket yapanlar vardır ama biz kendimiz böyle bir çalışmayı yaptırıyoruz. Ama ben en çok gezen siyasi parti genel başkanlarından bir tanesiyim. Benim gördüğümüz, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak birinci turda seçilecektir. Yani bu iş ikinci tura kalmayacaktır. Meclis'te de Cumhur İttifakı çoğunluğu elde edecektir. Yani 300'ü çok rahat geçecektir ama anayasayı değiştirecek çoğunluk HDP'nin barajı aşıp aşmasıyla ilintilidir. Şayet HDP barajı aşamazsa ben bu sayının Cumhur İttifakı'nın 400'ün üzerine çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.



Destici ayrıca, seçimlerin sevgi ve saygı çerçevesinde olmasını arzu ettiklerini belirtti. (DHA)