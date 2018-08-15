Destici: Manipülasyonları destekleyenler 'vatandaşlık'tan çıkarılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Destici, ABD'nin uluslararası hukuka aykırı olarak tek taraflı saldırgan tutumunun adeta bir 'ekonomik savaş' halini aldığını söyledi. Emperyalistlerin 15 Temmuz'da tankla, silahla yapılamayanları bu sefer ABD para birimi olan dolar ve ekonomik manipülasyonlarla yapmak istediklerini söyleyen Destici, "Altını çizerek ifade etmem gerekir ki, yaşadığımız bu süreç hepimiz için çok şey ifade etmesinin yanında aynı zamanda ülkemiz insanı içinde büyük bir imtihandır. Bu süreç çok açık ve net bir şekilde gösterdi ki bir takım çevreler birlik beraberlik ve samimiyet imtihanında geçememişlerdir. 'Aynı gemide değiliz' diye mesaj paylaşanlar, dövizin her yukarı yönde hareketini sevinç çığlıkları içerisinde kutlayanlar, Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan devletleri elleri patlarcasına alkışlayanlar bu imtihanda sınıfta kalmışlardır" dedi.

"Alkış tutanlarla yüzleşme zamanı geldi"

"Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir" diyen Destici, şöyle konuştu:



"Şimdi diyoruz ki, Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye'nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar. Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten Türkiye artık vatan hainleri ile biliyorsunuz bir açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar." (DHA)



