Destici: İdamla ilgili teklifi hazırladık

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında idamla ilgili teklif hazırladıklarını, TBMM açılınca söz konusu teklifi siyasi parti gruplarıyla paylaşacaklarını bildirdi.

Avrupa'nın da göç sorunundan Türkiye kadar etkileneceğine işaret eden Destici, ilk olarak Suriyelilerle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bize yaptıkları tavsiyelerden vazgeçmelerini, artık onların da elini taşın altına koymasının vaktinin geldiğini söylemek istiyoruz. Bu konuda Türkiye'ye kayıtsız ve şartsız destek vermemeleri durumunda güney kapılarımızın açıldığı anda batı kapılarımızın da açık bırakılması gerektiğine inanıyoruz. Bize diyorlar ya 'Siz güney kapılarınızı açın ve sivilleri kurtarın.' Biz güney kapılarımızı açalım ama batı kapılarımızı da açalım. Bu yük yalnızca Türkiye'nin üzerine vurulmamalıdır."

"Cumhur İttifakı sürüyor"

Partilerin yerel seçimlerde ittifak yapmasına ilişkin partisinin tutumunun hangi yönde olacağı sorusu üzerine Destici, "BBP olarak Cumhur İttifakı'nın sürdüğünün bilincindeyiz ve sürmesi gerektiğine de inanıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da BBP, bu konuda ülkesi ve milleti için faydalı gördüğü bütün adımları atar. Bu konuda müşahhas, konuşulmuş bir husus yok. İlkesel olarak, BBP olarak olumlu bakıyoru"" diye konuştu.

Destici, idamla ilgili anayasa değişiklik teklifini hazırladıklarını, Meclis açıldığında siyasi parti gruplarıyla paylaşacaklarını bildirdi.

"MHP'nin nasıl bir teklifi var, görmem lazım"

MHP'nin seçim beyannamesinde de yer alan af konusuna ilişkin soruya Destici, şu yanıtı verdi:

"BBP olarak başından beri hep şunu söyledik; insanın insana karşı işlediği suçlarda devlette af yetkisi olmamalı ve devlet bunu kullanmamalı. Çünkü geçmişte bunlar kullanıldı ve kalıcı bir faydası da görülmediği işin doğrusu. Konuya temel ilkeler, inançlarımız ve ideolojimiz çerçevesinde yaklaşıyoruz. MHP'nin nasıl bir teklifi var, bunu da görmeden bir şey söyleyemem. Çünkü MHP'den gelen her teklif bizim için önemlidir, değerlidir.”

"Atilla'yı mahkum ediyorsun..."

Destici, ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın, New York'ta bir restoranda görüntülenmesine ilişkin soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Sarraf'ın ABD tarafından kullanıldığı, ABD'nin Sarraf'ı hem Türkiye hem de İran'a karşı elini güçlü tutmak için bir koz olarak alıp ABD'ye götürdüğü bu görüntülerle de tescillenmiş oldu. Rıza Sarraf üzerinden Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan ABD bugün Rıza Sarraf'ı koruyor, kolluyor ve ona lüks bir hayat yaşatıyor. Bu da ABD'nin, bu husustaki tavrının ne olduğunu net bir şekilde göstermiştir. ABD'nin iddia ettiği gibi bir yolsuzluk ya da ambargoyu delme işi varsa bunun birinci faili Rıza Sarraf'tır. Dolayısıyla sen Rıza Sarraf'ı kuş sütüyle besliyorsun ama öbür taraftan bu işte hiçbir sorumluluğu, dahli olmayan Halbank Genel Müdürü Yardımcısı Hakan Atilla'yı da mahkum ediyorsun. Bu, ABD'nin açık şekilde çifte standardıdır, 'Ben süper gücüm.' anlayışının bir göstergesi olduğuna inanıyorum."