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Destici: Başbakan 'bedelli askerlik' talebine iyimser baktı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: OHAL’in kalkması gerekir

03 Haziran 2017 13:36

Başbakan Binali Yıldırım ile dün görüşen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli askerlik önerisi geldi. Destici, Çankaya Köşkü’ndeki görüşmede, Sakarya’da ölen SMA hastası Eymen bebeği de gündeme getirerek, geliri, tedavisi çok pahalı olan SMA hastalarına verilmek üzere bedelli uygulamasının getirilmesini istedi.

İyimser olduğunu gördüm


Destici, görüşmenin ardından gazetecilerin, bedelli askerlik talebine Yıldırım’ın nasıl yanıt verdiği sorusuna, “Ben Sayın Başbakanın, eğer çıkarsa SMA hastalarına gönderilmesi konusunda iyimser olduğunu gördüm” dedi.

Destici bir gazeteye, “Aslında ilkesel olarak ben bedelli askerliğe karşıyım. Geliri SMA hastalarına verilmek üzere bu talepte bulundum. Ancak Sayın Başbakan’ın böyle bir karşıtlığı yok. ‘Belli bir kısmını da savunma sanayinde kullanmamız gerekir’ dedi. Ben de Sayın Başbakan’ın bu cevabı nedeniyle iyimser olduğumu söyledim” açıklamasını yaptı. 

Destici, bedelli talebinin nedenlerini de “Çok pahalı tedavisi olan bir hastalık. Kimse ilacına ulaşamadığı için hayatını kaybetmesin diye böyle bir talepte bulunduk. Sakarya’daki çocuğumuz tedavisi için 800 bin lira bulunamadığından yaşamını yitirdi. Bu da Türkiye için büyük ayıp. Türkiye’de 2 bin SMA hastası var. Bunların her birinin tedavi maliyeti 2 milyon lira, toplam 4 milyar liraya ihtiyaç var. Bu maliyet bedelli gelirinden çıkabilir” diye anlattı. 


OHAL’in kalkması gerekir 


Yıldırım’a, siyasi partiler ve seçim yasalarında yapılacak değişikliklerle seçim barajının düşürülmesi, ön seçim, yasal seçim işbirliklerinin önünün açılması ve Hazine yardımının adil dağıtımı konularını da ilettiğini belirtti. Destici, “Başbakan şu anda çalışmaların Meclis İçtüzüğü ve son anayasa değişikliğiyle ilgili uyum yasaları üzerinde olduğunu söyledi. Taleplerimizle ilgili ise ‘Henüz netleşmiş bir şey yok’ dedi. Ancak siyasi partiler ve seçim yasaları gündeme geldiğinde takipçisi olacağız. Talepkârız, ısrarcıyız. OHAL’in kalkması gerektiğini savunuyoruz” dedi. 

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