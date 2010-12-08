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Dünya

DESTEKÇİLERİN İNTİKAMI SÜRÜYOR STOCKHOLM (A.A)

08 Aralık 2010 16:15

-DESTEKÇİLERİN İNTİKAMI SÜRÜYOR STOCKHOLM (A.A) - 08.12.2010 - ABD'nin gizli diplomatik yazışmalarını sızdıran Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a tecavüz suçlamasında bulunan iki İsveçli kadının avukatı Claes Borgström'ün internet sitesi ve Assange hakkında tutuklama emri çıkartan İsveç Savcılığının internet sitesi çökertildi.  İki internet sitesinin de, Assange'ın destekçisi ''hacker''ların saldırısına uğradığı tahmin ediliyor.  İsveçli iki kadın, ağustos ayında İsveç'te bulunduğu sırada Assange hakkında şikayette bulunmuştu. Kadınların avukatı Borgström, bu sabah bürosuna geldiğinde, internet sitesinin kullanılamaz duruma geldiğini farkettiğini duyurdu.  Assange için tutuklama emri çıkartan İsveç Savcılığına ait internet sitesine ulaşım da, Assange'ın İngiltere'de gözaltına alınmasının ardından, siber saldırılarla çökertildi. 

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