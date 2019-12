Desteğe ihtiyacımız var

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın desteğe ihtiyacı olduğunu, desteği kaybetmeleri durumunda farkında olmadan çok şeyler kaybedebileceklerini söyledi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yaptıkları oyuncu değişikliklerine saygı duyulması gerektiğini söyledi.



Yanal, Trabzonspor Dergisi'nin bu ay ki sayısındaki yazısında, futbolda sonuca göre yorum yapmanın en büyük rahatsızlıklardan biri olduğunu belirtti.



Türk futbolunda böyle bir eksikliğin bulunduğunu ifade eden Yanal, ''Oysa yapılan değerlendirmelerin hiçbiri analitik verilere dayanmıyor. Bu da yapılan doğruları kenarda tutup özellikle moral motivasyonun olumsuz etkilenmesine yol açıyor. Bizler teknik direktörler olarak oyuncularımızı sadece oynadıkları 90 dakikada değil, antrenmanlarda ve maçlardaki verimlerini en ince detaylarına kadar inceledikten sonra değerlendiririz. O yüzden yaptığımız tercihlere saygı duyulmalı'' dedi.



Kötü giden bir sürecin sonunda her türlü yorumun yapılabileceğini kaydeden Yanal, ''Ancak bu yorumları yaparken oynadığımız rakiplerin gücüne de saygı duyulmalı. Kabul etmeliyiz ki ligimizde tüm ekiplerin güçleri arttı. Artık ligde her takım önemli kayıplar yaşayabiliyor. Önemli olan bu kayıpların etkisini en kısa sürede ve kararlılıkla üzerimizden atabilmemizdir'' ifadelerini kullandı.



Yanal, yapılan eleştirilerle bazı futbolcuların ciddi haksızlıklarla karşı karşıya bırakıldığını savunarak, ''Örneğin bizdeki verilere göre son derece verimli olan bir oyuncumuz acımasızca eleştirilebiliyor. Oysa biz rakamlara ve sonuca yönelik üretkenliğe bakıyoruz. Bu oyuncumuzla ilgili her şey olumlu. Böyle olunca doğruyla yanlış da birbirine karışıyor. Zaten sonuçların ezikliğini yaşayan oyuncularımızın sağlıklı tahliller yapmaları da zorlaşıyor. Bu nedenle herkesten bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Lig yarışında her şey iyi giderken katkı sağlamak elbette kolaydır. Ancak olumsuzluklarda yapılacak yardımın daha büyük anlam taşıdığını hatırlatmak isterim. Galip geldiğimiz dönemlerde bunu sürekli kılmamızı sağlayan, herkesin pozitif enerjisiyle beslediği bir destek söz konusuydu. Şimdi buna daha çok ihtiyacımız var. Bu desteği kaybedersek, farkında olmadan çok şey kaybederiz. Bu nedenle özellikle oyuncularımıza olan olumlu yaklaşımımızı değiştirmeden yolumuza devam etmeliyiz. Bunu başarırsak, tekrar yükselme sürecine geçebiliriz.'' diye konuştu.