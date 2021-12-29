Desmond Tutu'nun naaşı, iki gün boyunca katafalka yerleştirilecek

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Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejiminin (apartheid) sona ermesinde önemli rol oynayan Nobel barış ödüllü başpiskopos Desmond Tutu'nun naaşı iki gün boyunca katafalka konulacak.

St. George Katedrali'ne yerleştirilecek naaşın orijinal olarak bir gün katafalkta kalması planlanıyordu; ancak yas tutan daha fazla insanın gelebilmesi için bu sürenin iki güne çıkarılmasına karar verildi.

Archbishop Tutu IP Fonu ve Desmond ve Leah Tutu Miras Vakfı, salı günü dünyanın her yeinden gelen destek için teşekkür etti.

Cumartesi günü yapılacak olan cenazeye Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle sadece 100 kişi alınacak.

Cenazenin ardından Tutu'nun naaşı yakılacak ve külleri yine St. George Katedrali'ne yerleştirilecek.