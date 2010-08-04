Derya Sazak ve İsmail Küçükkaya'dan iki öngörü:

T24 - Yüksek Askeri Şura toplantısının 3. gününde YAŞ'ta yaşanan krizler akıllarda soru işareti bırakıyor. Son olarak dün Orgeneral Iğsız'ın, 'internet andıcı' davasından YAŞ görüşmeleri sürerken Savcı Öz tarafından ifadeye çağırılması kamuoyunda belirsizliklerin kolay kolay çözülemeyeceği izlenimini bıraktı. Bu arada dün akşam bir televizyon programına katılan Derya Sazak ve İsmail Küçükkaya'nın öngörüleri sarsıcı bir etki yarattı.





Sazak: Iğsız emekliye sevk edilecek



Sazak, 'internet andıcı' soruşturmasında ifadeye çağrılan ve YAŞ’tan Kara Kuvvetleri Komutanı olarak çıkması beklenen 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız’ın emekliye sevk edileceğini söyledi:



"Son dönemde bu kadar yoğun bir kriz ve kararlar sürecini yaşamıyorduk. Hala da ne tür kararlar çıkacağı çok belirsiz. Bazı iddialarda adı geçen komutanların, terfi ettirilmemeleri ve bekletilmeleri durumu söz konusu. Yarın (bugün) muhtemelen kararlar açıklanacak ve Cumhurbaşkanı imladıktan sonra duyurulacak.



YAŞ’ta, 1. Ordu Komutanı Hasan Iğsız üzerinde bir tartışmanın devam ettiği söyleniyor. Bana gelen bilgilere göre, Iğsız emekliye sevk edilecek. Gerekçe de, savcının açtığı ‘internet andıcı’ soruşturması ve aynı zamanda birkaç yıldır tartışılan iddia: Iğsız’ın, Genelkurmay İkinci Başkanı iken ‘İrtica İle Mücadele Eylem Planı’ hazırlanması emrini verdiği iddiası.



Bu iddia, savcının 'internet andıcı' girişimiyle birleşince, öncelikle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ve hükümetin terfiye karşı çıkacağı söyleniyor...



YAŞ'ta, Işık Koşaner Genelkurmay Başkanı, Jandarma Genel Komutanı Atilal Işık Kara Kuvvetleri Komutanı oluyor. Burada, ‘jandarmadan Kara Kuvvetleri’ne atama olur mu?' tartışması yapılabilir. Hem Genelkurmay’ın başına geçecek olan Koşaner hem de daha önce Kara Kuvvetleri’nin başına geçen Aytaç Yalman jandarmadan gelme..."





İsmail Küçükkaya: Kriz var ve YAŞ sarkacak



Programdaki bir diğer öngörü de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’dan geldi: Kriz var ve YAŞ sarkacak gibi görünüyor; krizin nedeni Hasan Iğsız değil 'Balyoz'....



Küçükkaya şunları söyledi:



"Hem bu programa hem de bugünkü gazetelerin manşetlerine ve gazetelerdeki yorumlara bakıldığında, ortaya çıkanla gerçeğin farklı olduğu kanaatindeyim. YAŞ’ta kriz olduğu kesin ama bu Hasan Iğsız krizi değildir.



BugÜN (dün) YAŞ’ın 3. günüydü ve alınan kararlar normalde netleşmiş olurdu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı’nın yarınki (bugün) programları, gazetelerin Ankara bürolarına ulaşırdı. Ben saat 22.50 civarında gazetedeki arkadaşlarıma programları sordum ve ‘gelmedi’ yanıtı aldım.



Şu anda benim izlenimim, YAŞ’taki terfi ve emekliye sevk etme işleri bitmemiş durumda. 4. günün sabahında (bugün) saat 8.30 civarında Başbakan’ın Genelkurmay’a giderek kararları imzalaması, 11.30 gibi de Savunma Bakanı’yla birlikte Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor. Ama bu program sarkacak gibi görünüyor.





'IĞSIZ KRİZİ DEĞİL'



Dediğim gibi bu Hasan Iğsız krizi değil. Ben, ne Genelkurmay’ın ne de hükümetin Iğsız üzerinde ısrarcı olmadığını düşünümyorum. Ayrıca, Iğsız’la ilgili herhangi bir karar da teamüllere uygun olur.



Bu durumda ‘krizin kaynağı nedir?’ diye sormak gerekir: Balyoz iddianamesi. 'Balyoz'da Hasan Iğsız’ın adı yok ama 11 generalin adı geçiyor. Ve ilk defa karşı karşıya olunan hukuki bir belirsizlik var. Yakalama kararı ile gıyabi tutuklama kararı arasındaki fark ortaya çıkıyor. Eskiden gıyabi tutuklama vardı ve bu devam etseydi bu generaller terfi edemezlerdi. Ama artık yakalama kararı var ve askerler ‘bu terfilere engel değildir’ diyor.



Hukuki belirsizlik resmi makamlara ve raporlara da yansımış durumda. Savunma Bakanlığı’nın raporunda 'terfilere engel bir durum yok' denirken, Başkbakanlık raporlarında tersi bir durum var.





'YOL AÇILIRSA...'



Genelkurmay Başkanlığı’nın itirazı niye diye sorulacak olunursa; yani krizin arka planı ne: Mevcut hukuki belirsizlik nedeniyle, TSK’nın geleceğini şekillendiren YAŞ’ta komutanların önleri tıkanırsa, bundan sonra bu yol açılır endişesi var. Bundan sonraki YAŞ’lar öncesi, kilit pozisyondaki bir isime bu yollarla müdahale edilir, TSK’nın komuta kademesinin şekillenmesinde dış müdahalelere imkan tanınmış olunur deniyor..."







