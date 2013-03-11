Derya Sazak: Bizim için konu kapanmıştır

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Derya Sazak, "İmralı tutanakları" haberinin yayımlanmasının ardından başlayan tartışma için "Bizim açımızından konu kapanmıştır" dedi.

Derya Sazak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Batsın sizin gazeteciliğiniz" diyerek tepki gösterdiği ve nereden sızdırıldığı tartışma konusu olan "İmralı tutuanakları" hakkında "Barışı konuşmanın zamanı" başlıklı yazısında, kendileri için tartışmanın sona erdiğini dile getirdi.

Derya Sazak'ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:



Barışı konuşmanın zamanı



"Milliyet’in ‘İmralı zabıtları’ haberi üzerine koparılan fırtınada ‘kraldan çok kralcılık’ yapan kimi medya mensupları ve internet sitelerinin ‘Kim sızdırdı?’ merakının büyük ölçüde giderildiğini düşünüyoruz.

Bizim açımızdan konu kapanmıştır.

‘Haber doğruysa gerisi teferruattır’ özdeyişinden hareketle hiç olmazsa bundan sonra İmralı tutanaklarının içeriği üzerinden ‘barış süreci’ni tartışmaya daha çok zaman buluruz.

İleriye baktığımızda bu süreç, Kürt sorununun barışçı çözümüne katkıyı önleyici sonuçlar doğurmamalıdır. Saygılarımla."