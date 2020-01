Derya Can'dan serbest dalışta 2'nci Türkiye rekoru

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenen 2017 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası\'nda milli sporcu Derya Can, ikinci Türkiye rekoruna imza attı.

Dün, Çift Palet Sabit Bifin dalında 68 metrelik Türkiye rekorunu, 69 metreye çıkaran Derya Can, bugün Paletli Mono-Bifin Sabit Ağırlık Apnea dalında kendisine ait olan 78 metrelik Türkiye rekorunu 79 metreye çıkardı.

Kaş açıklarındaki Hidayet Koyu\'nda yapılan yarışmalarda milli sporcu ve dünya rekortmeni Derya Can, Paletli Mono-Bifin Sabit Ağırlık Apnea disiplini dalında yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. Can bu dalda kendisine ait olan 78 metrelik Türkiye rekorunu 79 metreye çıkardı. 2 dakika 23 saniye 23 salisede 79 metreye dalan Can, iki günde ikinci Türkiye rekorunu kırmış oldu. Derya Can, dünkü yarışlarda da Çift Palet Sabit Bifin dalında 68 metrelik Türkiye rekorunu, 69 metreyle kırmıştı.

Derya Can, \"Bugün 9 Eylül. İzmir\'in kurtuluş günü. Türk tarihinde çok önemli bir gün. Bugünkü Türkiye rekorumu İzmir\'in kurtuluş gününe armağan ediyorum. İki günde iki Türkiye rekoru kırmak bir sporcu için önemli bir duygu. Çok yakında Kaş\'ta Avrupa şampiyonası yapılacak. Çalışmalarım normal giderse, bu iki rekoru en az 10\'ar metre artırarak Avrupa Şampiyonası\'nda kürsüye çıkmak istiyorum\" dedi.

