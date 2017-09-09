T24 LogoT24 Logo
Spor

Derya Can'dan serbest dalışta 2'nci Türkiye rekoru

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde düzenlenen 2017 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcu Derya Can, ikinci Türkiye rekoruna imza attı

09 Eylül 2017 17:41

Ahmet ACAR / KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'nde düzenlenen 2017 Serbest Dalış Outdoor Türkiye Şampiyonası\'nda milli sporcu Derya Can, ikinci Türkiye rekoruna imza attı.
Dün, Çift Palet Sabit Bifin dalında 68 metrelik Türkiye rekorunu, 69 metreye çıkaran Derya Can, bugün Paletli Mono-Bifin Sabit Ağırlık Apnea dalında kendisine ait olan 78 metrelik Türkiye rekorunu 79 metreye çıkardı.
Kaş açıklarındaki Hidayet Koyu\'nda yapılan yarışmalarda milli sporcu ve dünya rekortmeni Derya Can, Paletli Mono-Bifin Sabit Ağırlık Apnea disiplini dalında yeni bir Türkiye rekoruna imza attı. Can bu dalda kendisine ait olan 78 metrelik Türkiye rekorunu 79 metreye çıkardı. 2 dakika 23 saniye 23 salisede 79 metreye dalan Can, iki günde ikinci Türkiye rekorunu kırmış oldu. Derya Can, dünkü yarışlarda da Çift Palet Sabit Bifin dalında 68 metrelik Türkiye rekorunu, 69 metreyle kırmıştı.
Derya Can, \"Bugün 9 Eylül. İzmir\'in kurtuluş günü. Türk tarihinde çok önemli bir gün. Bugünkü Türkiye rekorumu İzmir\'in kurtuluş gününe armağan ediyorum. İki günde iki Türkiye rekoru kırmak bir sporcu için önemli bir duygu. Çok yakında Kaş\'ta Avrupa şampiyonası yapılacak. Çalışmalarım normal giderse, bu iki rekoru en az 10\'ar metre artırarak Avrupa Şampiyonası\'nda kürsüye çıkmak istiyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet ACARKAŞAntalya DHA ANTALYA KaşSerbest Dalış Outdoor TürkiyeDerya CanTürkiyeDünPalet Sabit BifinPaletli MonoBifin Sabit Ağırlık ApneaKaşHidayet KoyuDerya Can Paletli MonoBifin Sabit Ağırlık ApneaCanEylülTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24