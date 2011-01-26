-DERYA BÜYÜKUNCU'NUN HALEFİ, UKRAYNALI BAŞKOLOF ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Yüzme Federasyonu'nun Türk vatandaşlığına geçireceği Ukraynalı sporcu Aleksandra Başkolof, Türkiye'nin Londra-2012'deki madalya umudu olacak. Londra-2012 için sporcu arayışına giren Yüzme Federasyonu, Ukraynalı yüzücü Aleksandr Başkolof'u gözüne kestirdi. Bir Türkle evlenip Antalya'ya yerleşen annesiyle birlikte yaşamak için Türkiye'ye gelen Başkolof, Yüzme Federasyonu yetkililerinin ilgisini çekti. İTÜ'deki milli takım kamp eğitim merkezinde antrenmana alınan 20 yaşındaki sporcunun, burada Milli Takımlar Teknik Direktörü Dimitry Mancevic'in gözetiminde, yoğun antrenman programına tabi tutulduğu öğrenildi. Federasyon yetkililerinin son derece umutlu olduğu Başkolof'un, Türk vatandaşlığına geçirilmesi için işlemlerin başladığı belirtildi. Türk vatandaşı olur olmaz, milli takıma alınacak Başkolof'un, Antalya'da bir kulüple çalışmaya devam edeceği ifade edildi. Derya Büyükuncu'nun halefi olacağı düşünülen Aleksandr Başkolof'un, asıl branşının serbest olduğu, ancak Derya Büyükuncu'nun 24-25 saniyeler arasında yüzdüğü 50 metre sırtüstünü 25, 54-55 saniyeler arasında yüzdüğü 100 metre sırtüstünü de 56 saniyeden daha kısa sürede yüzdüğü öğrenildi. Başkolof'un, Türkiye rekoru 22,37 olan 100 metre s