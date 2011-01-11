-DERYA BÜYÜKUNCU'DAN SAVUNMA İSTENDİ ANKARA (A.A) - 11.01.2011 - Yüzme Federasyonu'nun sözleşmesini fesh edip, disiplin kuruluna sevk ettiği milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun soruşturma süreci başladı. Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığı, ''görevini ihmal ettiği'' ve ''basın yoluyla federasyonun kurumsal niteliğine hakaret'' ettiği gerekçesiyle federasyon başkanı Ahmet Bozdoğan tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Büyükuncu ile ilgili belgeleri toplamaya başladı. Kurul başkanlığı, Büyükuncu'nun, bir gazete ekinin 6 Ocak Pazar günkü haberinde, ''Devletin desteğini ispatlayın, tüm rekorlarımı sileyim'' tarzındaki açıklamaları üzerine, federasyon yönetiminden soruşturma için gerekli belgeleri istedi. Kurul, basına yaptığı açıklamalar nedeniyle yazılı savunmasını istediği Büyükuncu'dan, bu açıklamalarını kanıtlayan delilleri de talep etti. Yüzme Federasyonu tarafından milli yüzücüye başarılarından dolayı kendi dönemlerinde ve daha önce yapılan maddi ödemelerle ilgili belgeleri de talep eden disiplin kurulu, daha önceki federasyon başkanları Haluk Toygarlı, Taygun Ertem ve Aydın Karakuzu'nun, Büyükuncu'ya maddi destekte bulunup bulunmadıklarına ilişkin açıklamasını, belgeleriyle birlikte istedi. Kurul ayrıca, 1990-1994 yılları arasında görev yapan Gençlik ve Spor Genel Müdürü İhsan Coşkun'un da arasında bulunduğu eski genel müdürlerin konuyla ilgili görüş ve açıklamalarına başvurdu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Togay Bayatlı'ya da Büyükuncu'ya daha önce maddi katkılarda bulunup bulunmadığı veya aracı olup olmadığı konusunda görüşünü soruldu. -FACEBOOK'TA HAKARETE CEZA- Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Disiplin Kurulu, sporcu Hüseyin Topkar'a, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yer alan ifadeleri nedeniyle hak mahrumiyeti ve para cezası verdi. Federasyon Disiplin Kurulu, yaptığı toplantıda Hüseyin Topkar'ın 21.08.2010–02.10.2010 tarihleri arasında Facebook'ta yer alan yazılarını ve 09.03.2010 tarihinde Vücut Geliştirme Sporcularını ve Kulüplerini Koruma Derneği'nin (VGSKD) forum sayfası dökümlerini inceledi. Kurul, yaptığı inceleme sonucunda daha önce de aynı gerekçeyle hak mahrumiyeti cezası alan, ancak Tahkim Kurulu tarafından cezasında indirime gidilen Hüseyin TOPKAR'a, ''1 yıl hak yoksunluğu ve 10 bin TL para cezası'' verdi. Disiplin Kurulu, Topkar'ın suçu 2. kez işlemesi nedeniyle, talimat gereği cezada artırıma gitti ve sporcunun cezasını, ''1.5 sene hak yoksunluğu ve 15 bin TL para cezası'' olarak belirledi.