Derya Büyükuncu veda etti

Tempo24-





29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yüzmede erkekler 200 metre sırtüstünde Derya Büyükuncu, seçmeleri geçemeyerek elendi. ''Su Küpü'' olarak adlandırılan Pekin Ulusal Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışların 5. günündeki seçmelerde 3. seride yüzen Derya Büyükuncu, 1.59.86 ile serisinde 8 sporcu arasında 4. oldu.



Türk sporcu, seçmelerde genel klasmanda ise 40 sporcu arasında 22. sırayı aldı. Pekin'de kariyerindeki 5. olimpiyat heyecanını yaşayan 32 yaşındaki Derya Büyükuncu, daha önce 100 metre sırtüstünde de seçmelerde elendiği için oyunlara veda etti. Bu dalda seçmelerde en iyi dereceyi, 1.56.29 ile ABD'li Ryan Lochte elde etti.





