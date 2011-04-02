Derya Büyükuncu Türkiye'yi Fransa'ya mı şikayet etti?

T24 - Fransa’da yarışan Türk yüzücülerin doping yaptığı yönündeki ihbar "derya.buyukuncu@hotmail.com" adresinden geldiği iddia edildi. TYF Başkanı Bozdoğan, "Bu vatan hainliğidir. Eğer posta gerçekten Büyükuncu’ya ait ise suç duyurusu yaparız" dedi.

Son dönemde adı skandallarla duyulan milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun "Türk sporcularda doping var" deyip Türkiye’yi Fransa’ya ihbar ettiği iddia edildi.







Vatan gazetesinin haberine göre; Türkiye, geçen hafta Fransa’da düzenlenen "Fransa Açık Yüzme Yarışmalarına" 13 sporcuyla katıldı. Yarışmalar esnasında Fransa Yüzme Federasyonu " kendilerine ulaşan ve Ömer Arslanoğlu, Arda Gürdal, Güven Duran, Buse Günaydın, Burcu Dolunay, Melisa Akarsu ve Hazal Sarıkaya’da doping maddesi bulunduğunu ihbar eden e-postayı Türk yetkililere gösterdi.







Bunun üzerine Yüzme Federasyonu yetkilileri 8 bin Euro tutan masrafı karşılayarak bu sporculara doping testi uygulattı. Bu arada sporcuların hiçbirinin ilaç kullanmadıklarına ilişkin beyanları da alındı.











"Bu vatan hainliğidir"







Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet Bozdoğan ise "Fransa Federasyonu’na gönderilen e-postada kullanılan IP numarasının bize gönderilmesini bekliyoruz. Derya’nın kullandığı bütün IP numaraları elimizde. Teknik çalışmalar sonucunda mektubu gönderenin Derya olduğunu tespit edersek savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bu vatan hainliğidir" dedi.



