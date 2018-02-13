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Dervişoğlu: İyi Parti, yerel ve genel seçimlere girecek

"Hukuku çiğnemeye kalkarlarsa bunun da çaresi var"

13 Şubat 2018 17:33

 İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun partilerinin seçime girmemesi için çeşitli zorluklar çıkardığını iddia etti. Dervişoğlu, "Geçmiş dönemde bazı partilere tanınan hakların bize tanınmayacağına dair emareler gördük ki kongrelerimizi tamamlama ihtiyacı hissettik. Artık hiçbir mazeretleri kalmamıştır. İyi Parti artık şart ne olursa olsun mahalli ve genel seçime girmeye hazırdır" dedi.

İyi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İyi Parti'nin seçimlere girmemesi için çeşitli zorluklar çıkardığını ileri sürdü. Dervişoğlu, "Şekil şartının yerine getirilmesi açısından kongrelerin tamamlanmasına ihtiyaç vardı. YSK, İyi Parti'nin önüne bazı zorluklar çıkarmak üzere adımlar atıyordu. Geçmiş dönemde bazı partilere tanınan hakların bize tanınmayacağına dair emareler gördük ki kongrelerimizi tamamlama ihtiyacı hissettik. Artık hiçbir mazeretleri kalmamıştır. İyi Parti artık şart ne olursa olsun mahalli ve genel seçime girmeye hazırdır" dedi.

Partilerinin seçimlere giremeyeceğine dair çeşitli spekülasyonların yapıldığını belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"İyi Parti'yi seçime sokamayacaklar, onlara sorarsanız. İyi Parti'yi kurdurmayacaklardı ama parti kuruldu. Seçime de girecek. Olur da hukuku çiğnemeye kalkarlarsa bunun da çaresi vardır. Sayın Genel Başkanımız oldukça açık ve net biçimde ifade etmiştir: Güçleri yetiyorsa engellemeye çalışsınlar görelim bakalım."


 

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Müsavat Dervişoğluİyi PartiseçimYSK

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