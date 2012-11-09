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Ekonomi

Derviş: Fitch bir yıl gecikti, bu kuruluşlar büyük hatalar yaptılar

Kermal Derviş, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirdi

09 Kasım 2012 18:08

 

Eski Devlet Bakanı Kermal Derviş, Türkiye'nin kredi notundaki artışı en az bir yıl önce hak ettiğini belirterek uyarıda bulundu, "Dikkatli olmamız lazım. Bu kuruluşlar çok büyük hatalar yaptılar. Sıcak para konusunda Merkez Bankası dikkatli olmalı" dedi.
 
Ceylan Olcaş Balta'nın CNBC-e'de yer alan haberine göre;  Eski Devlet Bakanı ve Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Kemal Derviş, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin notunu yükseltmesini değerlendirdi.
 
Türkiye’nin bu not artırımını çok önceden hak ettiğini belirten Derviş, sıcak para girişi konusunda Merkez Bankası’nın temkinli olması gerektiğinin altını çizdi.
 
Derviş, "Türkiye bir yıl önceden, iki yıl önceden hak etti bunu. Ama dikkatli olmamız lazım. Bu kuruluşlar çok büyük hatalar yaptılar geçmişte. Hep realitenin arkasından gidiyorlar" diye konuştu.
 
Borçlanma maliyetinin düşeceğini belirten Derviş, sıcak paranın çok fazla girişinin bir başka sonuç olacağını söyledi. Derviş, "Zaten dikkatli davranan Merkez Bankası’nın bu dikkatini devam ettirmesinde yarar var" dedi.
 

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