-Derviş Eroğlu ve eşi Ban'ın davetlisi LEFKOŞA (A.A) - 09.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un daveti üzerine 20 Ocak'ta New York’a gidecek. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Ocak Perşembe akşamı İstanbul'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, 20 Ocak Cuma günü İstanbul'dan New York'a hareket edecek. Eroğlu, 22-24 Ocak'ta, beşinci kez BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile üçlü zirvede bir araya gelecek. Zirve, New York yakınlarındaki Grentree'de yapılacak. 27 Ocak Cuma akşamı adaya dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu'na, New York ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Müzakere Heyeti Üyesi Güneş Onar, Mülkiyet Uzmanı Serden Hoca ve Müzakere Heyeti Üyesi Oğuzhan Hasipoğlu eşlik edecek. Greentree'de 30-31 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşen son üçlü zirvenin ardından, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, liderleri Ocak ayında müzakerelerde ''son aşama'' için yeniden aynı yerde görüşmeye çağırmıştı.