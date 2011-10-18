Derviş Eroğlu: 2 milyon liramın olması normal 48 yıldır çalışıyorum

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Şehitler Abidesi hediye

Eroğlu, şöyle konuştu: “Orada benim veremeyeceğim hesap yoktur. Ben 1963’ten beri doktor olarak, 1976’dan beri de siyasetçi olarak KKTC’de çalışmaktayım. 48 yıllık çalışma hayatı olan, 20 yıl klinik çalıştıran, 19 sene Başbakanlık yapmış bir kişinin, 2 milyon Türk Lirası olması doğaldır. Biz de geleceğimizi düşünerek tasarruf yapmak mecburiyetindeydik. Benim 4 çocuğum, 5 de torunum var. Diyeceksiniz ki onları da eşleri düşünsün. Ama neticede biz babayız, anneyiz. Çocuklarımızın geleceğini, bizim de yaşlılığımızı düşünerek bir tasarruf yapmak hakkımızdır herhalde. Gün işleyip, gün yiyecek pozisyonda olamazdık. Dolayısıyla 2 milyon Türk Lirası, 3 milyon olsa ne yazar. Siyasette bu sözler oluyor, alıştık.”Çanakkale ziyaretinde Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na üzerinde Şehitler Abidesi bulunan bir tablo, Ayvacık’ta elle dokunan bir halı ve Çanakkale’yi tanıtan kitaplar hediye etti, ceviz, badem, fındık, fıstık, kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir ve peynir helvası ikram etti. Eroğlu da Çanakkale’ye ziyareti anısına Vali Tuna’ya KKTC Cumhurbaşkanlığı plaketini verdi.