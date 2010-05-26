DERVİŞ: DÜNYA İKİNCİ BİR KRİZE TAHAMMÜL EDEMEZ

T24 - Sabancı Üniversitesi’nin Danışma Kurulu Üyeliği ile Brookings Enstitüsü’nün Başkan Yardımcılığını ve Bosphorus Institute’un Bilim Kurulu Eşbaşkanlığı'nı yürüten Kemal Derviş, dünyanın ikinci bir krize tahammül edemeyeceğini, finans sektörü regülasyonlarına bu gerçek dikkate alınarak yaklaşılması gerektiğini bildirdi. Derviş, Türk ekonomisinin de 2008 seviyelerinin altında bulunduğunu, henüz istihdam yaratacak bir toparlanmanın görülmediğini söyledi.





Kemal Derviş bu görüşleri, TÜSİAD'ın mart ayında yeniden yayımlanmaya başlanan Görüş dergisinin “Ekonomi: Resim herkes için aynı değil” kapak sloganıyla çıkan yeni sayısına verdiği söyleşide dile getirdi.





Dünyada ve Türkiye’de “toparlanma süreci”ni Görüş dergisi için değerlendiren Derviş, 3-4 yıl sonra yeni bir kriz yaşanması halinde, dünya ekonomisinin bu çapta bir müdahaleyi mümkün kılacak gücü olmayacağına dikkat çekti. Derviş, “finans sektörünün regülasyonuna dünyanın ikinci bir krize tahammül edemeyeceğini dikkate alarak yaklaşmak” gerektiğini ifade etti.









'Türkiye'de İstihdam yaratacak toparlanma yok'









Türkiye ekonomisinin son durumunu değerlendiren Derviş, “Türkiye’de bugünlerdeki toparlanma öncelikle 2009’daki ciddi daralmanın telafisi olarak görülmeli. 2008’in seviyelerinin henüz altındayız” ifadesini kullandı.





İşsizlik sorununun Türkiye için önemine de değinen Kemal Derviş, istihdam yaratacak düzeyde bir toparlanmanın henüz söz konusu olmadığını, işsizlik ve istihdam sorununun çözülmesi için Türkiye’nin yüzde 6-7 civarında bir büyüme hızını sürekli gerçekleştirmesi gerektiğini vurguladı.









Ümit Boyner'den enflasyon, cari açık, işsizlik vurgusu









TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner de, dergi için kaleme aldığı makalede, “Geçen seneye göre iyi olmak demek, mutlak olarak iyi olmak anlamına gelmiyor. Talep toparlanıyor, ama enflasyon ve cari açık da artıyor. Yeni istihdam yaratılıyor ama arzulanır düzeyde değil. Bu nedenle işsizlik oranı korkutmaya devam ediyor.” görüşünü dile getirdi.









Çanakçı: Etkin uluslararası işbirliğine ihtiyaç var









Görüş dergisi için G-20 öncülüğünde küresel ekonomiyi ele alan Hazine Müsteşarı İbrahim H. Çanakçı da, “Var olan küresel ekonomik sorunların çözümü kararlılıktan, ülkeler arasında etkin ekonomik politika koordinasyonundan ve güçlü yapısal reformlardan geçmektedir. Bunun sağlanabilmesi için, güçlü bir uluslararası işbirliğine ve etkin çalışan uluslararası platformlara ihtiyaç duyulmaktadır” görüşünü dile getirdi. G-20’nin kriz sonrası döneme ilişkin ilk önceliğinin krize neden olan kırılganlıkların ortadan kaldırılması olduğunu belirten Çanakçı, diğer önemli hedefinin ise küresel finansal mimarinin yeniden yapılandırılması yoluyla ileride bu çapta bir krizin yeniden yaşanmasını önlemek olduğunu kaydetti.





TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Koç Holding Bankacılık - Sigorta Grubu ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, Görüş dergisi için kaleme aldığı yazıda, küresel ekonomide kriz sonrası değişimler ve ekonomik karar alıcıların yeni konumunu değerlendirdi.





Radikal gazetesi yazarı Uğur Gürses de, dergide Türkiye’nin enflasyon sorununu değerlendirdi. Gürses, “Enflasyon sorununu çözmek için gerçekten niyetli olduğumuzda, dışsallaştırdığımız birçok nedenin ardında ‘halının altına süpürdüğümüz’ yapısal sorunlarımızın olduğunu da görme fırsatımız olacak” ifadesini kullandı.









10 milyon kişiye iş için 2 trilyon dolar lazım









TÜSİAD Başekonomisti Ümit İzmen, kapak konusu kapsamında istihdam sorununu ele aldı. Sorunun boyutunu rakamlarla analiz eden İzmen, “Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmak için en az 10 milyon vatandaşına daha iş yaratması gerekiyor. Bunun yatırım miktarı 2 trilyon dolar. 2008’de toplam yatırımın 124 milyar dolar olduğunu hatırlarsak, istihdam sorununun boyutu daha net ortaya çıkıyor” tespitinde bulundu.





Dergide ayrıca dış politikadaki gelişmeler kapsamında Türkiye’nin Rusya ve ABD ile ilişkileri ve AB konusu ele alındı.





Derginin yayın hayatında önemli bir yer tutacağı açıklanan ekonomik ve siyasi reformlar kapsamında, yeni sayıda da Siyasal Partiler ve Seçim yasaları ile ilgili çalışmalar ve yargı konusu değerlendirildi.





Dergide ayrıca, RTÜK yasasının yenilenmesi ile ilgili çalışmaların güncelleştirdiği medya konusu ve STK’ların bütçe harcamalarının denetlenmesi hususunda gerçekleştirdiği girişim ele alındı.











