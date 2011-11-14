Derviş: Avrupa'daki kriz çok tehlikeli

T24 - Avrupa'daki krizi değerlendiren Eski Devlet Bakanı Derviş, "Avrupa'daki borç krizi çok tehlikeli" dedi.



2001 krizinde ekonomik programı başarıyla uygulayan Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, Avrupa'daki borç krizini değerlendirdi.



"Avrupa'daki borç krizi çok tehlikeli" diyen Derviş şunları söyledi: "Avrupa'ya toplu bakıldığında aslında bölge güçlü ve durum o kadar da kötü değil. Kriz, Euro Bölgesi'nin içindeki dengesizliklerden kaynaklanıyor.



AB devletleri 'hayır biz her birimiz ulus devletiz, birleşmemiz mümkün değil' derlerse, o zaman hakikaten Euro'nun ortak bir para birimi olarak devam etmesi orta vadede çok zor.''



''Yunanistan'da ve İtalya'da yeni hükümetler başarılı olmazsa, Avrupa'daki ciddi bir yavaşlama, süregelen belirsizlikler yüzünden büyümenin tamamen durması, işsizliğin daha da artması mümkün. Bu olursa bütün dünya etkilenecek. O zaman bütün dünya gibi, Türkiye de etkilenecek'' diye konuşan Derviş, borç krizinin bu anlamda Türkiye'ye olası etkileri konusunda ise şöyle konuştu:



''Özellikle Türkiye'ye etkisi olacak diyemeyiz. Ama tabii bizim için de AB ve Euro Bölgesi önemli bir ticari ortak. Sadece biz o durumda değiliz, birçok ülke o durumda, dolayısıyla kriz, hele derinleşirse, küresel ekonomiyi etkileyecek, küresel ekonomiyi etkileyince Türkiye'yi de etkileyecek, etkilemeye başladı zaten. Brezilya'yı da ABD'yi de etkileyecek. Bazı ülkelere kıyasla Euro Bölgesi'nin bizim ticaretimiz içindeki payı belki biraz daha yüksek, ama bizim ticaretimiz de bayağı çeşitlenmiş durumda, bu iyi bir şey. Türkiye ekonomisi hem esnek, hem çeşitlenmiş bir ekonomi, dolayısıyla Avrupa bağımlılığı çok aşırı değil, ama gene de bağlıyız tabii.''



