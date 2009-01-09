Derviş, 1 Mart’ta UNDP’den ayrılıyor

BM Sözcüsü Michelle Montas, Derviş’in UNDP’ye 2. dönem başkanlık yapmak
istemediği ve görevini 1 Mart’ta bitirmek istediğini BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun’a ilettiğini açıkladı. Genel Sekreter Ban’ın kararı kabul
ettiği, Derviş’in kararında kişisel ve ailevi nedenlerin etkili olduğu
kaydedildi. Ağustos 2005’te göreve gelen Derviş’in normalde görev
süresi bu yıl temmuz sonu bitecekti.
Akademik çalışma planlıyor
BM Genel Sekreteri Ban’ın, Derviş’in talebini üzüntüyle kabul ettiği,
Derviş’in, BM Kalkınma Programı’nı en iyi biçimde yönettiğini,
gösterdiği üstün liderlikten dolayı kendisine takdirlerini ve derin
şükranlarını ilettiği bildirildi.
Ban’ın, Derviş’in yerine yeni bir başkan adayı arayış sürecini de
başlatacağı açıklandı. Derviş’e şükranlarını sunan Ban, UNDP’nin Derviş
liderliğindeki son 4 yılda gelişmekte olan ülkelere yönelik kalkınma
programlarını genişlettiğini ve somut ilerlemeler sağladığını bildirdi.
Derviş’in, yakınlarına şu an tam olarak neler yapacağını bilmediğini
söylediği, ama her halükarda dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili
çalışıp düşüneceğini ve akademik çalışmalarda bulunacağını anlattığı
öğrenildi.