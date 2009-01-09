Derviş, 1 Mart’ta UNDP’den ayrılıyor

BM Sözcüsü Michelle Montas, Derviş’in UNDP’ye 2. dönem başkanlık yapmak istemediği ve görevini 1 Mart’ta bitirmek istediğini BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a ilettiğini açıkladı. Genel Sekreter Ban’ın kararı kabul ettiği, Derviş’in kararında kişisel ve ailevi nedenlerin etkili olduğu kaydedildi. Ağustos 2005’te göreve gelen Derviş’in normalde görev süresi bu yıl temmuz sonu bitecekti.



Akademik çalışma planlıyor



BM Genel Sekreteri Ban’ın, Derviş’in talebini üzüntüyle kabul ettiği, Derviş’in, BM Kalkınma Programı’nı en iyi biçimde yönettiğini, gösterdiği üstün liderlikten dolayı kendisine takdirlerini ve derin şükranlarını ilettiği bildirildi.

Ban’ın, Derviş’in yerine yeni bir başkan adayı arayış sürecini de başlatacağı açıklandı. Derviş’e şükranlarını sunan Ban, UNDP’nin Derviş liderliğindeki son 4 yılda gelişmekte olan ülkelere yönelik kalkınma programlarını genişlettiğini ve somut ilerlemeler sağladığını bildirdi.

Derviş’in, yakınlarına şu an tam olarak neler yapacağını bilmediğini söylediği, ama her halükarda dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili çalışıp düşüneceğini ve akademik çalışmalarda bulunacağını anlattığı öğrenildi.