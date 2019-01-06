‘Dertli gönüllere giren' CHP: Parti, ekonomik krizin etkilerini dinleyecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası, ekonomik krizin etkilerini yerinde tespit etmek amacıyla yeni yılla birlikte il ziyaretlerine yeniden başladı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP’li Faik Öztrak, CHP milletvekillerinin birkaç ay önce Türkiye’nin dört bir yanına ziyaretlerde bulunduğunu anımsatarak “Saray krizi inkâr etse de millet krizi iliklerine kadar hissediyor. Mızrak artık çuvala sığmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılla birlikte il ziyaretlerinde ikinci turun gerçekleştirilmeye başlandığını kaydeden Öztrak, şöyle konuştu:

“Son gelişmeleri milletvekillerimiz ve PM üyelerimiz yine yerinde inceleyecek ve raporlayacak. İkinci tur ziyaretlere ait raporlar şimdiden Ekonomi Masası’na ulaşmaya başladı. Şunu açıklıkla söyleyebilirim: Bugüne kadar hatalarının üstünü sıcak parayla örten, dünyada paranın bol ve ucuz olduğu şanslı bir dönemde işbaşında olan Saray kadroları, şimdi hatalarının ağır yüküyle yüzleşmekten kaçıyor. Seçime kadar pansuman tedbirlerle ve aspirin tedavisiyle ekonomideki sorunları geçiştirmeye uğraşıyor.”

Öztrak, daha önce Türkiye’de ekonomik kriz yönetmiş tecrübeli CHP kadrolarının sarayın tüm hataları ve kibrine karşın millet için yapıcı bir siyasetle yol gösterdiğini belirterek “İstiyoruz ki seçimden sonra bu ülke IMF kapısına düşmesin. Bu nedenle biz yerli ve milli önerilerimizi ortaya koyduk. Görünen o ki iktidar yerli ve milli öneriler yerine McKinsey’den, IMF’den, okyanus ötesinden tavsiye almayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.