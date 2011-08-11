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Dünya

Derste kullanılan iskelet gerçek çıktı WELLINGTON (A.A)

11 Ağustos 2011 16:37

-Derste kullanılan iskelet gerçek çıktı WELLINGTON (A.A) - 11.08.2011 - Yeni Zelanda'da bir ilkokul öğretmeninin, fen dersi için sınıfa getirdiği iskeletin plastik değil, gerçek olduğu ortaya çıktı. Ülkenin Kuzey Adası'nda Northern Advocate yerel gazetesine göre, okul müdürü Bastienne Kruger, olayı fark edince dersi durdurdu ve hemen polisi arayarak kutu içindeki iskeleti teslim etti.  ''Historic Places Trust (Tarihi Mekan Vakfı)'' uzmanları, kemiklerin profesyonelce, bir asırdan fazla süredir saklandığını belirtti. Uzmanlar, iskeletin Hindistan veya Çin'de yaşamış kısa boylu bir kişiye ait olduğunu söyledi. İskeletin 1852 yılında açılan Totara Kuzey Ada İlkokulu'nda ne kadar süredir bulunduğu bilinmiyor.

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