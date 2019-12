'Derslerini aldılar, topuk selamıyla söze başlıyorlar'

T24 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç askerlere göndermede bulundu: Artık her şey normalleşti. Köşe kapmaca oynamaktan vazgeçtiler.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 27 Nisan akşamı kendilerine aba altından sopa gösterildiğini ve korkup kaçacaklarının zannedildiğini belirterek, “28 Nisan sabahı derslerini aldılar. Sen benim emrimde bir memursun. Anayasaya, babayasaya karışma” dedi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Cumhurbaşkanını parlamentonun seçtiğini söyleyen Arınç, “Sen oturduğun yerde oturacaksın. İş bitti. 4 ay gecikmeyle Cumhurbaşkanını seçtik. Hanımefendinin elini sıkmaktan kaçtılar. Şimdi aradan 3 yıl geçti. Her şey normalleşti. Artık topuk selamı verip, ‘Cumhurbaşkanım’ diye söze başlıyorlar. Köşe kapmaca oynamaktan vazgeçtiler” diye konuştu.





'Aba altından sopa'



Ak Parti Bursa milletvekili adayı olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Girişimci İş Adamları Derneği’nin (BUGİAD) İnegöl Şubesi tarafından dün gece düzenlenen ‘2023 Nasıl Bir Türkiye’ konulu yemeğe katılıp, bir konuşma yaptı. Bazı kesimlerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İmam Hatip Lisesi mezunu ve eşinin başının örtülü olmasından rahatsızlık duyduğunu söyleyen Arınç, “Bizim çizgilerimiz belli. Bir bayana, ‘Üstünde, başında ne var?’ diye sormayız” dedi.



27 Nisan akşamı bize aba altından sopa gösteriyorlar. Zannettiler ki korkup kaçacağız” diyen Arınç, şöyle devam etti:



“Çünkü bunun geçmişte örnekleri var. Şapkasını zor kurtardı birileri. Bizi de öyle zannettiler. 28 Nisan sabahı derslerini aldılar. Sen benim emrimde bir memursun. Anayasaya, babayasaya karışma. Cumhurbaşkanını parlamento seçecek.



Sen oturduğun yerde oturacaksın. İş bitti. 4 ay gecikmeyle Cumhurbaşkanını seçtik. Hanımefendinin elini sıkmaktan kaçtılar. Şimdi aradan 3 yıl geçti. Her şey normalleşti. Artık topuk selamı verip, ’Cumhurbaşkanım’ diye söze başlıyorlar. Köşe kapmaca oynamaktan vazgeçtiler. Şimdi hepsi sırada. ‘Hoş geldiniz’ diyorlar. Türkiye’nin normalleşmesi için bize düşen sabır.”





'Başörtüsüne saygı'



Arınç, Türkiye’de TBMM Başkanı’nın eşinin başında örtü olacaksa, buna herkesin saygı duyması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu: “Biz havaalanına gittik. Neredeyse Türkiye’de ihtilal oldu. ’Nasıl olur da kamusal alana meclis başkanının eşi, başında örtüyle gelir?’ Ben de şaşırdım, bu düşmanlık neyin nesi. Biz kendimizi savunduk. Neresi kamusal alan? Havaalanına gelmiş her insanın başındaki örtüyü mü çıkarttıracaksın? Kamusal alan kamuya ait alandır, herkesin istifade edebileceği alandır. Anayasa’nın başka bir yerinde bir tarif mi var? Ben eşimin başındaki örtüsüyle iftihar ediyorum ona uzanacak dilleri de lanetliyorum. Bunu bütün hanımlarımız için söylüyorum. Kimliğimizden sıyrılacak halimiz yok. Kanun neyi emrederse onu yaparız biz..”