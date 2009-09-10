Dersimspor'dan sonra Amedspor da kuruluyor

Tunceli'de 'Dersimspor' adında spor kulübünün kurulması için çalışmalar sürerken, Diyarbakır'da bir araya gelen yedi kişi, Diyarbakır'ın Kürtçe adı olan, 'Amed' adıyla kulüp kurmak için Dernekler İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Derneğin kurucu başkanı Mehmet Emin Yılmaz, 'Amedspor' adıyla tüm spor dallarında faaliyet göstereceklerini söyledi.

‘Amedspor’ adıyla yeni kulüp kurmak amacıyla bir araya gelen yedi kişinin oluşturduğu Kurucular Kurulu’nun başvurusunu değerlendiren Diyarbakır Dernekler İl Müdürlüğü yetkilileri, yasaya göre evrakların tam olması halinde başvurunun yapıldığı gün derneğin tüzelkişilik kazandığını söyledi.



Kulubün kurucu başkanı Mehmet Emin Yılmaz, Amedspor’un sadece bir spor kulübü olmadığını, ‘egemen spor anlayışına karşı alternatif bir sportif hareket’ olduğunu öne sürdü. Amaçlarının, spor alanını kendi renkleri, motifleri ve kültürlerinin içerisine çekerek bu alandaki sömürünün önüne geçmek olduğunu söyleyen Yılmaz, “Kültürel yozlaşmayı önlemeyi amaç edindik. Amedspor, Amed gençliğinin kendisini spor alanında ifade edeceği, bir okul olma iddiasındadır” diye konuştu.

Yılmaz, gençleri sistemin yarattığı sokak kültüründen kopararak, sportif alanlara teşvik etmek istediklerini belirterek, “Tüm Kürtleri ve alternatif spor anlayışını benimseyen tüm kesimleri katkı sunmaya çağırıyoruz” dedi.

Amedspor’un renkleri, yeşil, kırmızı ve beyazdan oluşuyor. Ambleminde ise sarı zemin üzerinde meşe ağacı, güneş motifi etrafından bulunan 17 yıldız var.

Amedspor Kulübü’nün kurucuları arasında altı öğretmen ve bir doktor bulunuyor. Hazırlanan tüzükte, Amedspor’un amaç ve faaliyetleri, şöyle açıklandı:

“Kulübün amacı çağdaş yaşama uygun olarak, üye ve sporcuların beden ve ruh sağlığını geliştirecek olanaklar hazırlamak ve onların fizik ve moral eğitimleri ile ilgilenmek, onları kulübün tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmaktır. Sporun hedefinin bireyler arasında dostluk, barış, sevgi ve kardeşliği geliştirmek olduğu bilinciyle; sporun ulusal düzeyde gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sporcu sağlığı ve eğitimi için altyapı tesislerini yaparak kulübün sporcularını eğitmek ve onlara daha çağdaş koşullar ve olanaklar sağlamak için altyapı, tesis ve sosyal tesisler oluşturmak, halk sporunun gelişimi ve temsiline katkıda bulunmak için spor faaliyetleri düzenlemek, yurtiçinde ve yurtdışında profesyonel ve amatör spor branşlarında müsabakalara katılmaktır.



Külüp çocuklara ve gençlere sağlıklı bir ortamda spor yapabilme olanağı sağlamak için spor kursları ve ödüllü turnuvalar düzenler, amatör sporculara ve takımlara destek olur. Kulüp; yurtiçi ve yurtdışında amatör ve profesyonel spor müsabakalarına katılır, çeşitli spor dallarında yarışmalar düzenler ve bu faaliyetlerini gerçekleştirmek için profesyonel ve amatör spor şubeleri kurar. Kulüp, amacını gerçekleştirmeye yönelik uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler açabilir.”