Dersim’de yayla yasağı ‘kalktı’

T24 -

Dersim kararı

Sadece atış ve tatbikat

Temyiz etmedi

Dersim’de, güncel bir sorunla ilgili çarpıcı bir adım atıldı. Askerin koyduğu, Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygulanan yayla yasağı nedeniyle MSB ve Genelkurmay Başkanlığı’na karşı dava açan köylü, büyük bir hukuk zaferi elde etti. Genelkurmay Başkanlığı ise bir mezranının geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmesi işlemini iptal eden mahkemenin kararını temyiz etmeyerek, kararı kabullendi. Askerin, kararın ardından Tunceli’de yeni geçici güvenlik bölgeleri ilan etmeyi sonlandırdığı ortaya çıktı.Milliyet'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Yayla yasağı, Doğu Anadolu’da tarım ve hayvancılığa büyük darbe vuruyor, seyahat özgürlüğünü engelliyor ve göçe yol açıyor.Karara konu olay, şöyle gelişti: Genelkurmay Başkanlığı Tunceli’ye bağlı Nazımiye ilçesi Büyükyurt Köyü Dokuzkaya Mezrası’nı 7 Mayıs 2009 ila 7 Ağustos 2009 tarihleri arasında ‘geçici askeri güvenlik bölgesi’ olarak ilan etti ve bölgedeki yaylacılık faaliyetlerini de yasakladı. Bu mezrada yaşayan ve malvarlığı bulunan Ali Karabulut bu işlemin iptali istemiyle MSB ve Genelkurmay aleyhine Malatya İdare Mahkemesi’nde dava açtı.Karabulut’un avukatı Barış Yıldırım, bölgenin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’ndaki hiçbir şartı taşımadığı halde güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini, Genelkurmay Başkanlığı’nın anayasa ile tanınmayan bir yetkiyi kullandığını belirttiği dava dilekçesinde, bunun serbest dolaşım özgürlüğü ve mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtti.Yıldırım, kanuna göre sadece atış ve tatbikat amacıyla geçeci askeri güvenlik bölgesi ilan edilebileceğini, mezranın ise atış ve tatbikat alanı olmadığını belirtti. Savunma gönderen Genelkurmay Başkanlığı ise anayasa gereğince kamu yararı ve güvenlik nedeniyle bölgenin askeri güvenli bölge ilan edildiğini bildirdi.Mahkeme ise sadece atış ve tatbikatın yapıldığı saatlerle sınırlı olarak bir bölgenin askeri güvenlik bölgesi ilan edilebileceğini bildirerek, Genelkurmay Başkanlığı’ndan iki kez tüm mezranın güvenlik bölgesi ilan edilmesinin gerekçesini sordu.Genelkurmay Başkanlığı, sadece mevzuat hükümlerini yanıt olarak göndermekle yetindi. Mahkeme, bunun üzerine, kararın iptaline hükmetti. Kararda, askeri güvenlik bölgesinin atış ve tatbikat alanlarında ve bu faaliyetler süresince ilan edilebileceğine dikkat çekildi. Kararda bu nedenle Genelkurmay’ın mezarı askeri güvenlik bölgesi ilan etmesine ilişkin işlemin iptaline karar verildiği belirtildi.Genelkurmay Başkanlığı şubat ayında verilen karara karşı temyiz hakkını kullanmadı. Genelkurmay’ın itiraz etmemesiyle karar kesinleşti. Avukat Barış Yıldırım, geçen sürede ellerine temyiz konusunda bir tebligat ulaşmadığını, Genelkurmay’ın kararı temyiz etmemesinin dikkat çekici olduğunu belirterek, karardan sonra Tunceli’de hiçbir bölgenin “askeri güvenlik bölgesi” ilan edilmediğini kaydetti.