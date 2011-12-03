Dersim olaylarından Atatürk'ü sorumlu tutanlar yüzde 2.1

T24 - Metropoll Araştırma Şirketi'nin yaptığı çalışmaya göre, hem Türkiye genelinde hem de Tunceli'de Başbakan'ın özür dilemesi doğru bulundu. CHP'den özür bekleyenlerin oranı da yüzde 69,4 oldu. Dersim Katliamı'ndan Atatürk'ü sorumlu bulanlar oldukça az ise sadece yüzde 2.1 çıktı.



Metropoll araştırma şirketi, vatandaşların Dersim olaylarına nasıl baktığını araştırdı. Türkiye geneli ve Tunceli olarak ayrı ayrı yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, halkın büyük kısmı devletin özür dilemesinden yana. 30 ilde 1367 kişi, Tunceli ayağı için ise 435 kişi ile görüşülerek yapılan araştırmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın özür dilemesini Tuncelililerin yüzde 71’i, Türkiye genelinin ise yüzde 52’si ‘doğru’ buldu. Türkiye genelinin yüzde 55, Tuncelili katılımcıların yüzde 69,4’ü de CHP’nin özür dilemesi gerektiğini düşünüyor.





Araştırmanın dikkat çeken diğer sonuçları şöyle:

İsyan mı katliam mı?



Dersim olaylarını Türkiye genelini temsil eden katılımcıların yüzde 44’ü ‘devletin isyanı bastırması’, yüzde 22’si ise ‘devletin katliam yapması’ şeklinde yorumladı. Tuncelili katılımcıların yüzde 78’i ‘bir devlet katliamı’ olarak görüyor. Hem Türkiye geneli (yüzde 68,5) hem de Tuncelili (yüzde 91,7) katılımcıların büyük bir kesimi arşivlerin tamamen açılmasını istiyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun net bir tutum sergilemediğine inananların oranı Türkiye genelinde yüzde 58,5, Tuncelili katılımcılar arasında yüzde 56,8. Tuncelililerin yaklaşık yüzde 31’i hemşerileri Kılıçdaroğlu’nun açık ve net bir tutumu olduğu kanısında. Buna karşın Kılıçdaroğlu’nun Dersim tartışmaları konusundaki tavrını Türkiye genelinde yüzde 60,5’i, Tuncelililerin de yüzde 46,7’si yanlış buluyor. Özür dışında adım atılması konusunda ise uzlaşma yok. Tuncelili katılımcıların yüzde 72’si ‘Dersim’ adını geri isterken, Türkiye genelini temsil edenlerin yüzde 62’si ise bu fikri desteklemiyor. Tuncelili katılımcıların yüzde 80’i özür anıtı isterken Türkiye genelindeki katılımcıların yüzde 41’i bu fikre sıcak değil.

Atatürk’ü sorumlu bulanlar az



Tuncelililer arasında olayların sorumlusu yüzde 45 ile devlet. İkinci sorumlu yüzde 18 ile dönemin hükümeti CHP. Tuncelililer arasında Atatürk’ü sorumlu tutanların oranı yüzde 2,1. Türkiye genelini temsil eden katılımcılara göre birinci sorumlu yüzde 26,7 ile dönemin hükümeti CHP, ikinci sorumlu yüzde 22 ile devlet. Tuncelililer gibi Türkiye genelinde de Atatürk’ü sorumlu tutanların oranı (yüzde 2,3) oldukça düşük.



(Radikal)

