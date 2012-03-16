Dersim olaylarında 14 bin 411 kişi batıdaki 32 ile sürgün gönderilmiş



HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, komisyon bünyesinde kurulan Dersim Alt Komisyonu’na kurum, kuruluş ve kişilerden 10 bine yakın ve ‘gizlilik’ damgası olmayan belgelerin geldiğini, Genelkurmay Başkanlığı’nın tasnif işlemi yürüttüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı ise, ‘Seyit Rıza’nın yakalanmasının da içinde olduğu 2 bine yakın belge gönderecek.

Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden DVD ortamında dönemin belgeleri gönderildi. Sürgünler, Bakanlar Kurulu, İskân Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. 1934 tarihli İskân Kanunu’nun bazı maddeleri 1935 yılında değiştiriliyor. “Batı illerine nüfus nakli” diye düzenleniyor. Tunceli İskân defterine göre, Dersim sürgünleri batıdaki 32 il ve 109 ilçeye yapılıyor. 2 bin 907 aileden 14bin 411 kişi sürgün ediliyor.



‘Çok hassas bir konu’



Komisyon Başkanı Daniş, T24’e, Dersim olaylarını araştıracak komisyonun siyasi, ideolojik ve ön yargısı olmadan çalışması gerektiğini söyledi ve “Çok hassas bir konu. Bu nedenle, belgeler ve bilgiler ışığında olaylar araştırılmalı” dedi.

Birçok araştırmacının komisyonda görev yapmak istediğini anlatan Daniş, bine yaklaşan dilekçelerde devletin özür dilemesi, tazminat ödenmesi, arazilerin iade edilmesi taleplerine dikkat çekti.



‘Çiçek’ten yeni bir oda talebi’



Alt komisyonun önümüzdeki günlerde siyasi partilerin üyesiyle çalışmalarına başlayacağını söyleyen Daniş, daha sonraki süreçte belgelerin incelenmesi noktasında kurumlardan uzman talebi ile TBMM Başkanlığı’ndan oda istenebileceğini söyledi.



