Dersim Komisyonu’na biri Erzincan mebusu iki deden beş başvuru

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Dersim Alt Komisyonu’na Fikret Aksu, 1.Dönem Erzincan Milletvekili dedesi Hüseyin Aksu ve Tunceli’de olaylar sırasında vurularak öldürülen Hasan Arslan Suroğlu için beş kez başvurdu.

Aksu, T24’e, “ Mebus dedem atılan iftira sonucunda sürgüne gönderildi. Tunceli’deki dedem vurularak öldürülmüş. Baba ve anne tarafı paramparça oldu. Kırılan onurumuz tamir edilmeli. Özür dilenmeli”. Komisyona 1900’e yakın dilekçe geldi. 5 dilekçesiyle Fikret Aksu, dedelerinin onuru için mücadele veriyor. Babasının, dedesinin başına gelenlerden sonra okulu yarım bıraktığını çok zor koşullarda büyüdüklerini anlatan Fikret Aksu’ya göre baba tarafı anne tarafına göre daha şanslı. Dedesi, af çıktıktan sonra Erzincan’a geri dönebiliyor. Ama anne tarafı bunu yapamıyor.

İlk vurularak öldürülen aşiret reisi

Tuncelili dedesi Hasan Arslan Suroğlu’nun olaylar sırasında vurularak öldürülen ilk aşiret reisi olduğunu söyleyen Fikret Aksu, “ Dedem, eski adı Pağ olan Karakoçak Köyü’nden. Annem olaylar sırasında 5-6 yaşında. ‘Babamı çağırdılar gitti ve gelmedi’ diye anlattı. Sonra bir çuval gibi bir şeyin içinde bulmuşlar. Sürgüne gönderiyorlar. Başlarında erkek olmadığı için af çıktıktan sonra geri dönemiyorlar’.

Fikret Aksu, her iki dedesi için özür dilenmesini dilekçesine yazarken, ‘Ekmek parası için çok uğraştılar. İtibarları aşağılanan dedelerime yapılan onur kırıcı, aşağılayan muamelenin düzelmesini istemek benim görevim.”