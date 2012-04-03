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Dersim Komisyonu’na biri Erzincan mebusu iki deden beş başvuru

1. dönem Erzincan milletvekili Hüseyin Aksu’nun torunu Fikret Aksu: Dersim, anne ve baba tarafımızı paramparça yaptı. Kırılan onurumuz tamir edilmeli

03 Nisan 2012 18:18

 

Hülya Karabağlı
T24/ ANKARA 
 
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Dersim Alt Komisyonu’na Fikret Aksu, 1.Dönem Erzincan Milletvekili dedesi Hüseyin Aksu ve  Tunceli’de olaylar  sırasında  vurularak  öldürülen Hasan Arslan Suroğlu için beş kez başvurdu. 
 
Aksu, T24’e, “ Mebus dedem atılan iftira sonucunda sürgüne gönderildi. Tunceli’deki dedem vurularak öldürülmüş.  Baba ve anne tarafı paramparça oldu. Kırılan onurumuz tamir edilmeli. Özür dilenmeli”. Komisyona 1900’e yakın dilekçe geldi. 5 dilekçesiyle Fikret Aksu, dedelerinin onuru için mücadele veriyor. Babasının, dedesinin başına gelenlerden sonra   okulu yarım bıraktığını çok  zor koşullarda büyüdüklerini  anlatan Fikret  Aksu’ya göre baba tarafı anne tarafına göre daha şanslı. Dedesi, af çıktıktan sonra Erzincan’a geri dönebiliyor. Ama anne tarafı bunu yapamıyor.
 
 

İlk vurularak öldürülen aşiret reisi

 
 
Tuncelili dedesi Hasan Arslan Suroğlu’nun olaylar sırasında vurularak öldürülen  ilk aşiret reisi olduğunu söyleyen Fikret Aksu, “ Dedem, eski adı Pağ olan Karakoçak Köyü’nden. Annem olaylar sırasında 5-6 yaşında.  ‘Babamı çağırdılar gitti  ve gelmedi’ diye anlattı. Sonra bir çuval gibi bir şeyin içinde bulmuşlar.  Sürgüne gönderiyorlar.  Başlarında erkek olmadığı için af çıktıktan sonra geri dönemiyorlar’. 
 
Fikret Aksu, her iki dedesi için özür  dilenmesini dilekçesine yazarken,  ‘Ekmek parası için çok uğraştılar. İtibarları aşağılanan dedelerime yapılan onur kırıcı,  aşağılayan muamelenin  düzelmesini istemek  benim görevim.” 

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Hülya KarabağlıDersimdede

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